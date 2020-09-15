A101 aktüel ürünler kataloğu! 17 Eylül A101 BİM ürünler kataloğu yayınlandı mı?

17 Eylül A101 BİM ürünler kataloğu yayınlandı mı? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Her perşembe marketlere yeni ürünler geliyor. A101 markete bu hafta gelen ürünler arasında tripod telefon tutucu 8,75 TL, akıllı bileklik 99,95 TL, çok fonksiyonlu yazıcı 289 TL, çelik su ısıtıcı 69,95 TL, çay makinesi 159 TL, Türk kahvesi makinesi 69,95 TL fiyatı ile yer alıyor. Birbirinden farklı birçok ürün uygun fiyatlarıyla müşterilerini bekliyor. Peki, 17 Eylül A101 BİM ürünler kataloğu yayınlandı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...