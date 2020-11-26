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26 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Emekli bayram edecek! 2021 Ocak zammı sonrasında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 405 lira zam müjdesi... Emekli bayram edecek! 2021 Ocak zammı sonrasında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 405 lira zam müjdesi...
2021 Ocak zammı sonrasında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yeni yıla kısa süre kala emekli maaşlarına yapılacak zam oranıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Bilindiği üzere Ocak ve Temmuz aylarına maaşlara zam uygulanıyor. Son 6 ayda ortaya çıkacak enflasyon miktarının açıklanmasının ardından maaşlara yapılacak zam belli olacak. İşte, 2021 Ocak zammı sonrasında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 405 lira zam müjdesi...
Giriş Tarihi: 26.11.2020 17:23 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020 17:30
Yaklaşık 12 milyon emeklinin gözü Ocak ayında maaşlara yapılacak zama çevrilmiş durumda. Her yıl Ocak ve Temmuz maaşlarına enflasyon oranına göre zam uygulanıyor. En düşük aylık 2019'da bin, bu yıl bin 500 liraya çıkarılırken ,emekliler yeni bir artış beklentisi taşıyor. Türkiye Emekliler Derneği'nden 'Asgari emekli aylığı yeniden belirlensin, asgari ücret seviyesine yükseltilsin' çağrısı geldi. Emekli maaş zammının belirlenmesinin ardından 2021 yılı en düşük emekli maaşı belirlenmiş olacak. İşte, 2021 Ocak zammı sonrasında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 405 lira zam müjdesi...
GALERİ DEVAM EDİYOR EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Memurların ve emeklilerin yüzde 3'lük Ocak zammı, enflasyon farkıyla yüzde 5.35'i bulabilecek. En düşük aylık memur emeklilerinde 2 bin 964 lira olacak. İşte emeklilere yapılacak zam miktarı;
Takvim'in haberine göre, Ocak artışı yüzde 3 olursa en düşük maaş; memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 898 liraya yükselecek. Eğer oran yüzde 5.35'e yükselirse de bu maaş 2 bin 964 liraya ulaşacak. OCAK zammı yüzde 5.35 çıkarsa aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 719 liradan 3 bin 918 liraya çıkacak. Memurların aile yardımı da artacak.
TÜFE TAHMİNİ % 10.5
Yeni Ekonomi Programı'nda 2020 enflasyonu yüzde 10.5 olarak tahmin edildi. Buna göre; 2020'nin ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 4.49 olacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 4.49, memur emeklilerininki yüzde 0.49 enflasyon farkıyla yüzde 3.49 yükselecek.