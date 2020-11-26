Yaklaşık 12 milyon emeklinin gözü Ocak ayında maaşlara yapılacak zama çevrilmiş durumda. Her yıl Ocak ve Temmuz maaşlarına enflasyon oranına göre zam uygulanıyor. En düşük aylık 2019'da bin, bu yıl bin 500 liraya çıkarılırken ,emekliler yeni bir artış beklentisi taşıyor. Türkiye Emekliler Derneği'nden 'Asgari emekli aylığı yeniden belirlensin, asgari ücret seviyesine yükseltilsin' çağrısı geldi. Emekli maaş zammının belirlenmesinin ardından 2021 yılı en düşük emekli maaşı belirlenmiş olacak. İşte, 2021 Ocak zammı sonrasında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 405 lira zam müjdesi...