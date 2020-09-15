Fiyatları çakılan en ucuz SUV araç modelleri! Fiyatları 90-160 bin aralığında...

Pandemi sürecinde özel araç talebi geçtiğimiz yıllara göre daha fazla talep görüyor. Ancak ikinci el araba piyasasında yaşanan sert dalgalanmalar nedeniyle araç almak isteyenler temkinli yaklaşıyor. Fiyat artışından etkilenmeyen modeller ise SUV araçlar oluyor. Araba alım satım sitelerinde 7 yaş üstü SUV araçlar oldukça dikkat çekiyor. Peki, Fiyatları çakılan en ucuz SUV araç modelleri! Fiyatları 90-160 bin aralığında...