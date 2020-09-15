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Fiyatları çakılan en ucuz SUV araç modelleri! Fiyatları 90-160 bin aralığında...

Pandemi sürecinde özel araç talebi geçtiğimiz yıllara göre daha fazla talep görüyor. Ancak ikinci el araba piyasasında yaşanan sert dalgalanmalar nedeniyle araç almak isteyenler temkinli yaklaşıyor. Fiyat artışından etkilenmeyen modeller ise SUV araçlar oluyor. Araba alım satım sitelerinde 7 yaş üstü SUV araçlar oldukça dikkat çekiyor. Peki, Fiyatları çakılan en ucuz SUV araç modelleri! Fiyatları 90-160 bin aralığında...

Giriş Tarihi: 15.09.2020 15:41 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020 15:51
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Fiyatları çakılan en ucuz SUV araç modelleri! Fiyatları 90-160 bin aralığında...

Koronavirüs sürecinde sıfır araçların ülkeye girişinde yaşanan sıkıntılardan dolayı fiyatlarda yaşanan artış gözle görülüyor. Otomotiv devleri talebe cevap vermekte büyük zorluk yaşanıyor. İkinci el araba fiyatlarında yaşanan artış sonrasında SUV araçlara talep artıyor. İlan sitelerinde üst sıralarda yer alan araçlarda fiyatların normal düzeyde kalması, araba almak isteyenlerin yüzünü güldürüyor. Peki, Fiyatları çakılan en ucuz SUV araç modelleri! Fiyatları 90-160 bin aralığında...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fiyatları çakılan en ucuz SUV araç modelleri! Fiyatları 90-160 bin aralığında...

Chevrolet Captiva

2007 model dizel otomatik

80 bin lira

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Fiyatları çakılan en ucuz SUV araç modelleri! Fiyatları 90-160 bin aralığında...

Dacia Duster

2013 model benzinli manuel

75 bin lira

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Fiyatları çakılan en ucuz SUV araç modelleri! Fiyatları 90-160 bin aralığında...

Hyundai Tucson

2006 model dizel otomatik

110 bin lira

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Fiyatları çakılan en ucuz SUV araç modelleri! Fiyatları 90-160 bin aralığında...

Nissan Juke

2012 model dizel manuel

130 bin lira