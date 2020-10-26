Milyonlarca emekliye 355 TL intibak müjdesi! Emeklilere intibak zammı yeni gelişme var mı? Yeni yılda...

EMEKLİ İNTİBAK ZAMMI YENİ GELİŞME VAR MI?

2000 yılından önce emekli olan vatandaşlar için gelen intibak düzenlemesinin 2000 yılından sonra emekli olanlar için de yapılması bekleniyor. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmese de, iddialara göre intibak zammının maaşlara yansıtılması bekleniyor.

Eğer bu talep hayata geçerse maaşlar üzerinde 355 TL ye varan artışlar gözlenecek.