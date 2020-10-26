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27 Ekim 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Milyonlarca emekliye 355 TL intibak müjdesi! Emeklilere intibak zammı yeni gelişme var mı? Yeni yılda... Milyonlarca emekliye 355 TL intibak müjdesi! Emeklilere intibak zammı yeni gelişme var mı? Yeni yılda...
Son dakika... Yaklaşık 5 milyon emekliyi ilgilendiren intibak zammı için yeni gelişemeler yaşanıyor. Bilindiği üzere 2000 yılı öncesi emekli olan vatandaşlara intibak düzenlemesi getirilmişti. Hal böyle olunca 2000 sonrası emekli olanlarda aynı hakkın kendilerine tanınmasını talep ediyor. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren gelişme için son durumu yazımızda ele aldık. İşte, Emeklilere intibak zammı yeni gelişme var mı? Yeni yılda...
Giriş Tarihi: 26.10.2020 23:03 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 23:10
Emeklilere intibak zammı yeni gelişme var mı? Milyonlarca emeklinin uzun süredir beklediği intibak zammı hakkında son dakika gelişmeler yaşanıyor. 2000 sonrası emekli olan vatandaşlar gelişmeleri yakından takip ediyor. Emeklilerin talepleri Memur-Sen aracılığıyla iletilmişti. İntibak yasası meclisten geçerse emeklinin ücret farkı yapılacak ek ödemeyle giderilecek. İlgili bakanlığın konuyla ilgili çalışma yürüttüğü biliniyor. İşte, intibak zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR EMEKLİ İNTİBAK ZAMMI YENİ GELİŞME VAR MI?
2000 yılından önce emekli olan vatandaşlar için gelen intibak düzenlemesinin 2000 yılından sonra emekli olanlar için de yapılması bekleniyor. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmese de, iddialara göre intibak zammının maaşlara yansıtılması bekleniyor.
Eğer bu talep hayata geçerse maaşlar üzerinde 355 TL ye varan artışlar gözlenecek.
İNTİBAK TALEBİ GÜNDEME TAŞINDI
2000 yılı ve sonrasında emekli olan vatandaşlar tarafından intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesi bekleniyor. Memur emeklilerine yönelik intibak talebi, toplu sözleşme görüşmeleri sırasında Memur-Sen tarafından gündeme taşındı.
Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantılarında ele alınıp karara bağlanması beklenen talep hayata geçerse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek. Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilecek.
SSK ve Bağ-Kur'luların talebi hayata geçerse, milyonlarca emeklinin maaşı değişecek. 2000'den sonra emekli olanlara, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Türkiye Emekliler Derneği, çıkacak bir intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanabileceğini belirtiyor.