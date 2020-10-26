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26 Ekim 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri İkinci el arabada uygun fırsat! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 20 bin TL'ye araba var... İkinci el arabada uygun fırsat! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 20 bin TL'ye araba var...
İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Sıfır araçların üretiminde yaşanan aksaklıklardan dolayı ikinci el araba fiyatlarında yaşanan artış sürüyor. Pandemi döneminde fiyatların yükselmesi araba alacakları hayal kırıklığına uğratıyor. Ticaret Bakanlığı, gümrüklerde el konulan lüks araçları ekonomiye kazandırmak için e-ihale sistemiyle satışa sundu. İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor.
Giriş Tarihi: 26.10.2020 22:14 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 22:25
İkinci el araba almak isteyenlere yeni fırsat doğuyor. Ticaret Bakanlığı, 20 bin TL'den başlayan fırsatlarla araçlar satışa sunuldu. Bakanlık, gümrüklerde el konulan lüks araçları ekonomiye kazandırmak için e-ihale sistemiyle satışa sundu. Pandemi döneminde ikinci el araba almak isteyenler bu fırsatlardan yararlanmak istiyor. İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 20 bin TL'ye araba var...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Araba sahibi olmak isteyenlerin bir değişik durağı da Ticaret Bakanlığı oldu.
Ticaret Bakanlığı e-ihale sistemiyle otomobil satışına devam ediyor. Bu anlamda Ticaret Bakanlığı gümrüklerde el konulan arabaları ekonomiye kazandırmak için e-ihale sistemiyle satışa sunuyor.
İhale sonucunda piyasa fiyatının altında elde edilen otomobiller gerekli işlemlerin yapılmasının ardından trafiğe çıkarılıyor.
Ticaret Bakanlığı'nın e-ihale platformunda satışa çıkarılan 140 araçtan bazıları şöyle...