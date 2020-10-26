İkinci el arabada uygun fırsat! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 20 bin TL'ye araba var...

İkinci el araba almak isteyenlere yeni fırsat doğuyor. Ticaret Bakanlığı, 20 bin TL'den başlayan fırsatlarla araçlar satışa sunuldu. Bakanlık, gümrüklerde el konulan lüks araçları ekonomiye kazandırmak için e-ihale sistemiyle satışa sundu. Pandemi döneminde ikinci el araba almak isteyenler bu fırsatlardan yararlanmak istiyor. İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 20 bin TL'ye araba var...