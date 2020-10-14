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Milyonlarca emekliye 2021'de zam müjdesi! SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memur maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Ensflasyon...
Ocak ayında milyonlarca emeklinin maaşına zam yapılacak. Yeni yıla sayılı günlerin kalmasının ardından emeklilerin maaşlarına yapılacak zam miktarı belirginleşmeye başladı. 2021 Ocak zammı ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde, memura, memur emeklisine, yaşlıya, engelliye ve evde yakınına bakana zam uygulanacak. Emekliler ise maaşlarına yapılacak zam miktarını araştırmaya başladı. İşte, SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memur maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Ensflasyon...
Giriş Tarihi: 14.10.2020 23:22 Güncelleme Tarihi: 14.10.2020 23:31
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