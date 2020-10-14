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Haberler Galeri Milyonlarca emekliye 2021'de zam müjdesi! SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memur maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Ensflasyon...

Milyonlarca emekliye 2021'de zam müjdesi! SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memur maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Ensflasyon...

Ocak ayında milyonlarca emeklinin maaşına zam yapılacak. Yeni yıla sayılı günlerin kalmasının ardından emeklilerin maaşlarına yapılacak zam miktarı belirginleşmeye başladı. 2021 Ocak zammı ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde, memura, memur emeklisine, yaşlıya, engelliye ve evde yakınına bakana zam uygulanacak. Emekliler ise maaşlarına yapılacak zam miktarını araştırmaya başladı. İşte, SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memur maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Ensflasyon...

Giriş Tarihi: 14.10.2020 23:22 Güncelleme Tarihi: 14.10.2020 23:31
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Milyonlarca emekliye 2021'de zam müjdesi! SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memur maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Ensflasyon...

Milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği Ocak zammı için geri sayım başladı. Emeklilerin 2020 yılının ikinci yarısında enflasyon rakamlarına göre belirlenecek zam miktarı için görüşmeler başladı. Yılının ikinci 6 aylık enflasyon verilerine göre belli olacak emekli ve memur maaşları için tahminler geliyor. 2021 yılında emekli maaşlarına yapılacak zam ile birlikte, SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memur maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Ensflasyon...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyonlarca emekliye 2021'de zam müjdesi! SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memur maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Ensflasyon...

YENİ ZAMLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurlara her Ocak ve Temmuz aylarında zam yapılıyor. Zam oranları enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. 2020'nin ikinci 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanması ile birlikte yeni zamlar da belli olacak. Yeni zamlar için Ekim, Kasım ve Aralık enflasyon oranları bekleniyor.

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Milyonlarca emekliye 2021'de zam müjdesi! SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memur maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Ensflasyon...

Temmuz, Ağustos ve Eylül enflasyonu yüzde 2.44 olarak gerçekleşti. Ekim, Kasım ve Aralık enflasyonuyla bu oran yükselecek. Yeni Ekonomi Programı'ndaki yüzde 10.5'lik 2020 yılı enflasyon tahminine göre de zam oranı yüzde 4.49'a çıkabilecek.

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Milyonlarca emekliye 2021'de zam müjdesi! SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memur maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Ensflasyon...

KİM NE KADAR ALACAK?

Takvim Gazetesi'nin haberine göre, halen en düşük emekli aylığı esnafta bin 886, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 233 lira seviyesinde bulunuyor. 3 aylık yüzde 2.44'lük enflasyona göre en düşük maaş esnafta bin 932, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 287 liraya çıkacak.

Eğer zam oranı yüzde 4.49 çıkarsa da taban aylık esnafta bin 971, SSK'lılarda 2 bin 333 lirayı bulacak.

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Milyonlarca emekliye 2021'de zam müjdesi! SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memur maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Ensflasyon...

AİLE YARDIMI NE KADAR OLACAK?

Yüzde 4.4 artış ile eş yardımı 366,54, çocuk yardımı 0-6 yaş için 80,62, üstü için 40,31 liraya çıkacak. 2 çocuklu, eşi çalışmayan memur 527 lira alabilecek.