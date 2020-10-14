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Hobisini işe dönüştürdü üretime başladı! Kendi işinin patronu oldu! Paraya para demiyor...

Antalya'daki girişimci Mehmet Damar, hobi olarak oltayla tutmaya başladığı yılan balıklarını, kurduğu tesisle yurt dışına satmaya başladı. Dünya çapında yılan balığı ihracatına olan ilginin artması sonrasında Damar'ın üretim kapasitesi de arttı. Yılan balığı ihracatı geçen yıl 1 milyon 200 bin dolara çıkan Damar, bu yıl ABD'den de sipariş almaya başladı.

Giriş Tarihi: 14.10.2020 22:46 Güncelleme Tarihi: 14.10.2020 22:49
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Hobisini işe dönüştürdü üretime başladı! Kendi işinin patronu oldu! Paraya para demiyor...

Manavgat Irmağı'nda turizm tesislerine yönelik "doktor balık" üretmek amacıyla yer kiralayan Damar, boş zamanlarında hobi amaçlı, oltayla ırmakta yılan balığı tutmaya başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hobisini işe dönüştürdü üretime başladı! Kendi işinin patronu oldu! Paraya para demiyor...

Bu süreçte hobisini ticarete dönüştürmeye karar veren Damar, yılan balığını ihraç etmek için yatırım olanaklarını araştırdı. Damar, daha sonra avlanma izni olan bölgelerden yılan balığı toplamaya başladı.

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Hobisini işe dönüştürdü üretime başladı! Kendi işinin patronu oldu! Paraya para demiyor...

İlk ihracatını Güney Kore'ye yapan Damar, 2016'da 200 bin dolar gelir elde etti. Damar'ın yılan balığı ihracatı geçen yıl 1 milyon 200 bin dolara çıktı. Yılan balığına olan talebi karşılamaya çalışan Damar, bu yıl ABD'den de sipariş almaya başladı.

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Hobisini işe dönüştürdü üretime başladı! Kendi işinin patronu oldu! Paraya para demiyor...

Özel ekipmanlarla avlanabilen balıklar, havuzda birkaç gün dinlendirildikten sonra yine özel koruma kaplarına konularak uçakla Uzak Doğu ülkelerine gönderiliyor.

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Hobisini işe dönüştürdü üretime başladı! Kendi işinin patronu oldu! Paraya para demiyor...

Hedef yılan balığını daha çok ülkeye ihraç etmek

Damar, AA muhabirine, Manavgat Irmağı'nda gördüğü ve merakla başladığı yılan balığı avlama ve satma işini zamanla daha da geliştirdiğini söyledi.