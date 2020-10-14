Hobisini işe dönüştürdü üretime başladı! Kendi işinin patronu oldu! Paraya para demiyor...

Antalya'daki girişimci Mehmet Damar, hobi olarak oltayla tutmaya başladığı yılan balıklarını, kurduğu tesisle yurt dışına satmaya başladı. Dünya çapında yılan balığı ihracatına olan ilginin artması sonrasında Damar'ın üretim kapasitesi de arttı. Yılan balığı ihracatı geçen yıl 1 milyon 200 bin dolara çıkan Damar, bu yıl ABD'den de sipariş almaya başladı.

Giriş Tarihi: 14.10.2020 22:46 Güncelleme Tarihi: 14.10.2020 22:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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