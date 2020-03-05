Milyonlarca emekliye 2000 lira ikramiye! 2020 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Milyonlarca emekli ek gelir olarak gördükleri bayram ikramiyesinin hangi tarihte ödeneceğini araştırmaya başladılar. Yılda iki kez verilen bayram ikramiyesi ile ilgili merak edilenleri yazımızda derledik. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2020 bayram ikramiyesi ne kadar?