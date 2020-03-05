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Milyonlarca emekliye 2000 lira ikramiye! 2020 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Milyonlarca emekli ek gelir olarak gördükleri bayram ikramiyesinin hangi tarihte ödeneceğini araştırmaya başladılar. Yılda iki kez verilen bayram ikramiyesi ile ilgili merak edilenleri yazımızda derledik. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2020 bayram ikramiyesi ne kadar?

Giriş Tarihi: 05.03.2020 16:29 Güncelleme Tarihi: 05.03.2020 16:36
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Milyonlarca emekliye 2000 lira ikramiye! 2020 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

Emekli bayram ikramiyesi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Bayram ikramiyesi yılda iki kez veriliyor. Tutarlarda herhangi bir değişiklik olmazsa emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda biner lira verilecek. Peki, 2020 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte ayrıntılar...

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Milyonlarca emekliye 2000 lira ikramiye! 2020 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Banka promosyon ücretlerinin belli olması ile birlikte emekliler ek gelir olarak gördükleri bayram ikramiyesi tarihlerini beklemeye başladılar.

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Milyonlarca emekliye 2000 lira ikramiye! 2020 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

Ramazan Bayramı bu sene 24-26 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek. Bayram ikramiyesinin ise bayramdan bir hafta önce verilmesi yani 18-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

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Milyonlarca emekliye 2000 lira ikramiye! 2020 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

Bu tarihe kadar emekli ağlığı bağlanan vatandaşlar iki bin liralık ikramiye ödemesini alabilecekler.

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Milyonlarca emekliye 2000 lira ikramiye! 2020 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

İkinci ikramiyenin ise 27-30 Temmuz 2020 tarihleri arasında verilmesi bekleniyor.