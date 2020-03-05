Dolar/TL bugün ne kadar oldu? 5 Mart 2020 euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL?

Dolar ne kadar oldu? Fed faiz kararı sonrası dalgalı seyir izleyen dolar kuru gün içerisinde 6.08'in altını gördü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki görüşmenin ardından düşüşe geçen dolar kuru, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 5 Mart güncel döviz kurları...

Giriş Tarihi: 05.03.2020 17:31 Güncelleme Tarihi: 05.03.2020 17:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL