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Dolar/TL bugün ne kadar oldu? 5 Mart 2020 euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL?

Dolar ne kadar oldu? Fed faiz kararı sonrası dalgalı seyir izleyen dolar kuru gün içerisinde 6.08'in altını gördü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki görüşmenin ardından düşüşe geçen dolar kuru, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 5 Mart güncel döviz kurları...

Giriş Tarihi: 05.03.2020 17:31 Güncelleme Tarihi: 05.03.2020 17:37
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Dolar/TL bugün ne kadar oldu? 5 Mart 2020 euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL?

Dolar son dakika... Dolar kuru geçtiğimiz hafta 6.25 liradan işlem görmüştü. Geçtiğimiz gün Fed'in faiz kararını açıklamasının ardından hareketlilik yaşanmıştı. Dün 6.1124 lira ile güne başlayan dolar 6.1440'a kadar çıkmış ardından 6.0860 ile günü kapatmıştı. Bugün ise 6,0820 liradan güne başlayan dolar kuru gün içerisinde 6.08'in altını gördü. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 5 Mart güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

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Dolar/TL bugün ne kadar oldu? 5 Mart 2020 euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL?

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Dolar/TL bugün ne kadar oldu? 5 Mart 2020 euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL?

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Dolar/TL bugün ne kadar oldu? 5 Mart 2020 euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL?

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ 21 AYIN ZİRVESİNDE

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 5 milyar 154 milyon dolar artarak 107 milyar 825 milyon dolarla Mayıs 2018'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

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Dolar/TL bugün ne kadar oldu? 5 Mart 2020 euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL?

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 28 Şubat'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 4 milyar 395 milyon dolar artışla 77 milyar 414 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 21 Şubat'ta 73 milyar 19 milyon dolar seviyesindeydi.