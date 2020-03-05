Aksaray TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? 2020 TOKİ Aksaray hak kazananlar isim listesi belli oldu mu? TOKİ'nin Aksaray Merkez'de inşa edeceği 372 adet konut için kura çekilişi bugün saat 11.00'da yapıldı. Kura çekilişinin ardından başvuru yapan vatandaşlar hak kazanıp kazanamadıklarını araştırmaya başladılar. Böylelikle internet üzerinde kura sonuçlarına ilişkin isim listesi sorgulanıyor. Peki, Aksaray TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? 2020 TOKİ Aksaray hak kazananlar isim listesi belli oldu mu? Giriş Tarihi: 05.03.2020 13:52 Güncelleme Tarihi: 05.03.2020 14:01
TOKİ Aksaray Merkez kura çekilişi saat 11.00'de gerçekleştirildi. Aksaray'da yapılacak toplam 7 projeden Merkez'de yapılacak konutlar için başvuru yapan binlerce vatandaş kura sonuçlarını araştırmaya başladılar. Aksaray kura çekilişi ile ilgili tüm detayları ahaber.com.tr olarak yazımızda derledik. Peki, Aksaray TOKİ kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 TOKİ Aksaray hak kazananlar isim listesi belli oldu mu? İşte cevaplar...
AKSARAY TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2020 TOKİ Kayseri Melikgazi kura çekilişi saat 11.00'da yapıldı. Kura çekilişinin tamamlanmasının ardından isim listesi TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak.
TOKİ AKSARAY MERKEZ KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor. TOKİ'nin http://talep.toki.gov.tr/ internet sayfasını açtıktan sonra "İl Seçiniz" butonuna tıklayarak bulunduğunuz ili seçin. Yan sekmede gelen "Proje Seçiniz" kısmında ise başvurduğunuz projeyi seçin. Kura çekilişi tamamlandıktan sonra isim listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ KURA ÇEKİLİŞİ
"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.
1) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının %10'u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
3) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir.