26 Ocak 2024, Cuma
Emekliye maaş müjdesi sabah 06.30'da duyuruldu! Cuma, C.ertesi erkenden hesaba geçecek! 7.500-7.850-8.775-10.000 TL alanlara...
Emekli maaş farklarının ne zaman yatırılacağına dair duyulan meraklar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalarla bir miktar giderildi. Bakan Işıkhan'ın müjdeli haberine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik olarak Ocak ayı itibarıyla yapılacak zam oranı yüzde 49,25'e yükseltildi.
Giriş Tarihi: 26.01.2024 06:21 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 07:06
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