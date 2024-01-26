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Haberler Galeri Emekliye maaş müjdesi sabah 06.30'da duyuruldu! Cuma, C.ertesi erkenden hesaba geçecek! 7.500-7.850-8.775-10.000 TL alanlara...

Emekliye maaş müjdesi sabah 06.30'da duyuruldu! Cuma, C.ertesi erkenden hesaba geçecek! 7.500-7.850-8.775-10.000 TL alanlara...

Emekli maaş farklarının ne zaman yatırılacağına dair duyulan meraklar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalarla bir miktar giderildi. Bakan Işıkhan'ın müjdeli haberine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik olarak Ocak ayı itibarıyla yapılacak zam oranı yüzde 49,25'e yükseltildi.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.01.2024 06:21 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 07:06
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Emekliye maaş müjdesi sabah 06.30’da duyuruldu! Cuma, C.ertesi erkenden hesaba geçecek! 7.500-7.850-8.775-10.000 TL alanlara...

Emekli maaş farkı ödeme tarihleri sonunda belirlendi ve bu konudaki meraklar sona erdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarına göre, Ocak ayı itibarıyla gerçekleştirilen düzenleme ile yüzde 49,25'e çıkarılan zam oranları, emekli maaş farkları ödemelerinin ne zaman yapılacağını da netleştirdi. Peki emekli maaş farkı ne zaman ödenecek? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı maaş farkı ödeme tarihleri belli oldu mu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye maaş müjdesi sabah 06.30’da duyuruldu! Cuma, C.ertesi erkenden hesaba geçecek! 7.500-7.850-8.775-10.000 TL alanlara...

BEKLENEN TARİH BELLİ OLDU?

Yüzde 49.25'lik Ocak artışının etkisiyle meydana gelen zam farkının ödeme takvimi netlik kazandı. 5510 sayılı Kanun'un 4/1-(c) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak şekilde oluşan aylık farkları, 26 Ocak Cuma günü itibarıyla ödeme sürecine alınacak.

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Emekliye maaş müjdesi sabah 06.30’da duyuruldu! Cuma, C.ertesi erkenden hesaba geçecek! 7.500-7.850-8.775-10.000 TL alanlara...

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yüzde 49.25'lik zam oranıyla birlikte, en düşük memur emeklisi aylığı 9 bin 877 liradan 14 bin 741 liraya çıktı, böylece en düşük maaşta 4 bin 864 lira artış yaşandı. Bu önemli artış, emeklilere ekonomik anlamda önemli bir rahatlama sağlayacak. Yapılan bu düzenleme kapsamında, 1 aylık zam farkı alacak emekliye en az 4 bin 864 lira zam farkı yatırılacak.

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Emekliye maaş müjdesi sabah 06.30’da duyuruldu! Cuma, C.ertesi erkenden hesaba geçecek! 7.500-7.850-8.775-10.000 TL alanlara...

SSK, BAĞ-KUR, TARIM EMEKLİSİNİN MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

SSK, BAĞ-KUR emeklilerinin maaş farkının ne zaman yatacağı henüz bilinmiyor. Konuya ilişkin detay geldiğinde haberimize eklenecektir.

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Emekliye maaş müjdesi sabah 06.30’da duyuruldu! Cuma, C.ertesi erkenden hesaba geçecek! 7.500-7.850-8.775-10.000 TL alanlara...

İŞTE MEMUR EMEKLİLERİNİN 1 AYLIK ZAM FARKI

Müsteşar (1/1)
Aralık maaşı: 35.911,25
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 53.597,54
Bir aylık fark: 17.686,29

Genel müdür (1/1)
Aralık maaşı: 31.783,75
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 47.437,25
Bir aylık fark: 15.653,50

Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Aralık maaşı: 14.810,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 22.103,93
Bir aylık fark: 7.293,93

Memur (Lisans - 1/4)
Aralık maaşı: 12.062,50
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.003,28
Bir aylık fark: 5.940,78