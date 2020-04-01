Mart ayı enflasyon beklentisi nedir? 2020 TÜİK TEFE TÜFE Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ZAM ORANI NASIL HESAPLANACAK?

Cuma günü açıklanan rakamlar arasında yer alacak olan 12 aylık TÜFE ortalaması aynı zamanda Nisan ayı kira zam oranı olarak uygulanacak.

Mart ayı itibari ile kira sözleşmesi tarihi sona eren ve Nisan ayında kira sözleşmesini yenilenecek olan kiracılar için ev sahipleri tarafından uygulanabilecek tavan zam oranı olacak. Yani ev sahipleri en fazla bu oran üzerinde zam yapacak ve daha fazla zam yapmaları yasal olarak yasaklanmış olacak.