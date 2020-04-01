Mart ayı enflasyon beklentisi nedir? 2020 TÜİK TEFE TÜFE Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
2020 Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK tarafından açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Gözler 2020 Mart dönemine ait enflasyon oranına çevrildi. Vatandaşlar, enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, Mart ayı enflasyon beklentisi nedir? 2020 TÜİK TEFE TÜFE Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 01.04.2020 13:29Güncelleme Tarihi: 01.04.2020 13:37