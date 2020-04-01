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Mart ayı enflasyon beklentisi nedir? 2020 TÜİK TEFE TÜFE Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

2020 Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK tarafından açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Gözler 2020 Mart dönemine ait enflasyon oranına çevrildi. Vatandaşlar, enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, Mart ayı enflasyon beklentisi nedir? 2020 TÜİK TEFE TÜFE Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 01.04.2020 13:29 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020 13:37
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Mart ayı enflasyon beklentisi nedir? 2020 TÜİK TEFE TÜFE Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

2020 Mart ayı enflasyon tahmini ne kadar? Mart ayı enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanacak. Kiracılar ve ev sahiplerinin de yakından takip ettiği Nisan ayı kira artış oranı da belli olacak. AA Finans'ın mart ayı "Enflasyon Beklenti Anketi" sonuçlandı. Peki, mart ayı enflasyon beklentisi nedir? 2020 TÜİK TEFE TÜFE Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

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Mart ayı enflasyon beklentisi nedir? 2020 TÜİK TEFE TÜFE Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

TÜİK MART 2020 ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Enflasyon oranları her ayın 3'ünde açıklanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2020 Mart ayı enflasyon oranı 3 Nisan 2020 Cuma günü açıklanacak.

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Mart ayı enflasyon beklentisi nedir? 2020 TÜİK TEFE TÜFE Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ZAM ORANI NASIL HESAPLANACAK?

Cuma günü açıklanan rakamlar arasında yer alacak olan 12 aylık TÜFE ortalaması aynı zamanda Nisan ayı kira zam oranı olarak uygulanacak.

Mart ayı itibari ile kira sözleşmesi tarihi sona eren ve Nisan ayında kira sözleşmesini yenilenecek olan kiracılar için ev sahipleri tarafından uygulanabilecek tavan zam oranı olacak. Yani ev sahipleri en fazla bu oran üzerinde zam yapacak ve daha fazla zam yapmaları yasal olarak yasaklanmış olacak.

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Mart ayı enflasyon beklentisi nedir? 2020 TÜİK TEFE TÜFE Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

MART AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 0,53 artmasını bekliyor.

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Mart ayı enflasyon beklentisi nedir? 2020 TÜİK TEFE TÜFE Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Nisan'da açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.