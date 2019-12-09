Taşeron ve kamu işçilerine ilave tediye ne zaman yatacak? İlave tediye 2019 tarihleri ve miktarı!

2019 ilave tediye tarihleri ve miktarı işçiler tarafından sorgulanıyor. Taşeron ve kamu işçilerine ilave tediye ne zaman yatacak? Taşerona tediye için gözler yapılacak ödemelere çevrildi. İlk taksiti Ağustos ayında yatırılan tediye ödemelerinin ikincisi ne zaman yatırılacak? İlave tediye ödemelerinden taşerondan kamuya geçen işçiler de faydalanabiliyor. İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye anlamına geliyor.