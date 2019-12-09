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Taşeron ve kamu işçilerine ilave tediye ne zaman yatacak? İlave tediye 2019 tarihleri ve miktarı!

İlave tediye ne zaman yatacak? İlave tediye 2019 tarihleri ve miktarı taşeron ve kamu işçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Taşerondan kamuya geçen işçilere ve kadrolu olarak çalışan kamu işçilerine ödenecek ilave tediye tarihleri sorgulanıyor. Taşerona tediye için geri sayım sürüyor. İlave tediyeden taşerondan kamuya geçen işçiler de faydalanabiliyor. İlave tediye ödemelerinin ilk yarısı Ağustos ayında yatırılmıştı. İşte, maaşa göre ilave tediye miktarı ve ne zaman yatacak sorusunun yanıtı!

Giriş Tarihi: 09.12.2019 19:09 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019 19:11
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Taşeron ve kamu işçilerine ilave tediye ne zaman yatacak? İlave tediye 2019 tarihleri ve miktarı!

2019 ilave tediye tarihleri ve miktarı işçiler tarafından sorgulanıyor. Taşeron ve kamu işçilerine ilave tediye ne zaman yatacak? Taşerona tediye için gözler yapılacak ödemelere çevrildi. İlk taksiti Ağustos ayında yatırılan tediye ödemelerinin ikincisi ne zaman yatırılacak? İlave tediye ödemelerinden taşerondan kamuya geçen işçiler de faydalanabiliyor. İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye anlamına geliyor.

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Taşeron ve kamu işçilerine ilave tediye ne zaman yatacak? İlave tediye 2019 tarihleri ve miktarı!

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ek ödemenin tarihleri belli oldu.

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Taşeron ve kamu işçilerine ilave tediye ne zaman yatacak? İlave tediye 2019 tarihleri ve miktarı!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, kamu işçilerine bu yıl verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 9 Ağustos'ta, ikinci yarısı ise 13 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

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Taşeron ve kamu işçilerine ilave tediye ne zaman yatacak? İlave tediye 2019 tarihleri ve miktarı!

6772 sayılı "Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalıșan İșçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanun" düzenlemesi gereğince, genel ve katma bütçeli kurumlar, özel bütçeli idareler, sermyarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kurulușlar, kamu iktisadi teșekkülleri, belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalıșan ișçilerine ilave tediye ödemesi yaparlar.

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Taşeron ve kamu işçilerine ilave tediye ne zaman yatacak? İlave tediye 2019 tarihleri ve miktarı!

İlave tediye ödemesi, devlete bağlı kurum ve kurulușlarda, İș Kanununa tabii olarak çalıșan tüm kamu ișçilerine ödenir. Kadroya geçecek olan tașeron ișçiler de bu kapsamda olacaktır.