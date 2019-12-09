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Taşeron ve kamu işçilerine ilave tediye ne zaman yatacak? İlave tediye 2019 tarihleri ve miktarı!
İlave tediye ne zaman yatacak? İlave tediye 2019 tarihleri ve miktarı taşeron ve kamu işçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Taşerondan kamuya geçen işçilere ve kadrolu olarak çalışan kamu işçilerine ödenecek ilave tediye tarihleri sorgulanıyor. Taşerona tediye için geri sayım sürüyor. İlave tediyeden taşerondan kamuya geçen işçiler de faydalanabiliyor. İlave tediye ödemelerinin ilk yarısı Ağustos ayında yatırılmıştı. İşte, maaşa göre ilave tediye miktarı ve ne zaman yatacak sorusunun yanıtı!
Giriş Tarihi: 09.12.2019 19:09 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019 19:11
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