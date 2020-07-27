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Haberler Galeri Milyonlarca emeklinin gözü hesaplarda! Emekli SSK-SGK-Memur sandığı ikramiyeleri yattı mı? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Milyonlarca emeklinin gözü hesaplarda! Emekli SSK-SGK-Memur sandığı ikramiyeleri yattı mı? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Emekli SSK-SGK-Memur sandığı ikramiyeleri yattı mı? Kurban Bayramı'na sayılı günlerin kalmasının ardından gözler emekli ikramiyelerine çevrildi. Yaklaşık 12.8 miyon emeklinin yararlanacağı bayram ikramiyelerinin ne zaman hesaba yatacağı merak ediliyor. Başkan Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında açıklamasında 1000 TL ikramiyenin hesaplara yatırılmaya başladığını duyurdu. Emekli SSK-SGK-Memur sandığı ikramiyeleri yattı mı? Sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 27.07.2020 21:27 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020 21:36
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Milyonlarca emeklinin gözü hesaplarda! Emekli SSK-SGK-Memur sandığı ikramiyeleri yattı mı? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Emekli SSK-SGK-Memur sandığı ikramiyeleri yattı mı? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli bayramlarda yatırılan ikramiyenin ne zaman hesaplarda olacağını merak ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ödemelerin hesaba yatacağı tarihi açıkladı. Peki, Emekli SSK-SGK-Memur sandığı ikramiyeleri yattı mı? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyonlarca emeklinin gözü hesaplarda! Emekli SSK-SGK-Memur sandığı ikramiyeleri yattı mı? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Sel��uk, zamlı temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK emeklileri için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur emeklileri için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını ifade etti.

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Milyonlarca emeklinin gözü hesaplarda! Emekli SSK-SGK-Memur sandığı ikramiyeleri yattı mı? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

SSK EMEKLİLERİ HANGİ GÜN İKRAMİYE ALACAK?

Emekli aylıkları, tahsis numarası son rakamına göre yatacak. Buna göre; son rakamı 9 olanlar 17'sinde, son rakamı 7 olanlara 18'inde, son rakamı 5 olanlar 19'unda, son rakamı 3 olan 20'sinde, son rakamı 1 olanlar 21'inde, son rakamı 8 olanlar 22'sinde, son rakamı 6 olanlar 23'ünde, sonra rakamı 4 olanra 24'ünde, son rakamı 2 olanlar 25'inde ve son rakamı 0 olan 26'sında maaşlarını alabilecek.

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Milyonlarca emeklinin gözü hesaplarda! Emekli SSK-SGK-Memur sandığı ikramiyeleri yattı mı? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ HANGİ GÜN İKRAMİYE ALACAK?

Bağ-Kur emeklileri, son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar 25'inde, son rakamı 3 ve 1 olanlar 26'sında, sonra rakamı 8 ve 6 olanlar 24'ünde ve son rakımı 2 ile 0 olanlar 28'inde maaşları alabilecek.

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Milyonlarca emeklinin gözü hesaplarda! Emekli SSK-SGK-Memur sandığı ikramiyeleri yattı mı? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ KAÇ PARA?

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri 1000 TL olarak belirlenirken; her yıl iki defa olmak üzere ödeme yapılır. Ödemeler maaşın alındığı banka ve PTT şubelerinden emeklilerin hesaplarına yatırılmaktadır.