Emekli SSK-SGK-Memur sandığı ikramiyeleri yattı mı? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli bayramlarda yatırılan ikramiyenin ne zaman hesaplarda olacağını merak ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ödemelerin hesaba yatacağı tarihi açıkladı. Peki, Emekli SSK-SGK-Memur sandığı ikramiyeleri yattı mı? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Merak edilen detaylar haberimizde...