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Milyonlarca emeklinin gözü hesaplarda! Emekli SSK-SGK-Memur sandığı ikramiyeleri yattı mı? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?
Emekli SSK-SGK-Memur sandığı ikramiyeleri yattı mı? Kurban Bayramı'na sayılı günlerin kalmasının ardından gözler emekli ikramiyelerine çevrildi. Yaklaşık 12.8 miyon emeklinin yararlanacağı bayram ikramiyelerinin ne zaman hesaba yatacağı merak ediliyor. Başkan Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında açıklamasında 1000 TL ikramiyenin hesaplara yatırılmaya başladığını duyurdu. Emekli SSK-SGK-Memur sandığı ikramiyeleri yattı mı? Sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 27.07.2020 21:27 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020 21:36
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