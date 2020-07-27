5.2 milyon emekliye müjde! Emekliye intibak zammı olacak mı? İntibak yasası 2020 son durum ne?

Emekliye intibak zammı olacak mı? Milyonlarca emeklinin gözü intibak zammına çevrilmiş durumda. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, intibak zammı ile gelecek haberleri araştırıyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), 2000 yılı öncesi emekli olanlara uygulanan intibak ödemelerinin 2000 sonrası emeklilere de yapılmasını talep etti. Peki, Emekliye intibak zammı olacak mı? İntibak yasası 2020 son durum ne? Merak edilen detaylar haberimizde...