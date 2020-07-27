27 Temmuz 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 5.2 milyon emekliye müjde! Emekliye intibak zammı olacak mı? İntibak yasası 2020 son durum ne?

5.2 milyon emekliye müjde! Emekliye intibak zammı olacak mı? İntibak yasası 2020 son durum ne?

Emekliye intibak zammı olacak mı? Milyonlarca emeklinin gözü intibak zammına çevrilmiş durumda. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, intibak zammı ile gelecek haberleri araştırıyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), 2000 yılı öncesi emekli olanlara uygulanan intibak ödemelerinin 2000 sonrası emeklilere de yapılmasını talep etti. Peki, Emekliye intibak zammı olacak mı? İntibak yasası 2020 son durum ne? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 27.07.2020 18:34 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020 18:41
  • 1
  • 9
5.2 milyon emekliye müjde! Emekliye intibak zammı olacak mı? İntibak yasası 2020 son durum ne?

Emekliye intibak zammı olacak mı? İntibak yasası 2020 son durum ne? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2000 öncesi emekli olanlar ile sonrasında emekli olanlar arasında olan maaş farklıklarının giderilmesi başvurusunda bulunan TÜED Başkanı Kazım Ergün, intibak ödemeleriyle aradaki farkın kapanacağını belirtti. Talep hayata geçerse, 2000 yılı ve sonrasında emekli olan milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşlarına zam yolu açılacak. Peki, Emekliye intibak zammı olacak mı? İntibak yasası 2020 son durum ne? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
5.2 milyon emekliye müjde! Emekliye intibak zammı olacak mı? İntibak yasası 2020 son durum ne?

EMEKLİ İNTİBAK YASAI NE OLDU?

Emekli vatandaşlar intibak düzenlemesi ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

  • 3
  • 9
5.2 milyon emekliye müjde! Emekliye intibak zammı olacak mı? İntibak yasası 2020 son durum ne?

İNTİBAK ZAMMI SON DURUM NEDİR?

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), 2000 yılında önce emekli olanlara yapılan intibak düzenlemesinin 2000 yılından sonra emekli olanlara da uygulanmasını talep etti.

  • 4
  • 9
5.2 milyon emekliye müjde! Emekliye intibak zammı olacak mı? İntibak yasası 2020 son durum ne?

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, yaptığı açıklamada, 2000 öncesinde emekli olanlar ile sonrasında emekli olanların aylıkları arasında farklılıklar bulunduğunu belirterek, 2000'den sonra emekli olanların aleyhine olan bu farklılığın intibakla giderilebileceğini söyledi.

  • 5
  • 9
5.2 milyon emekliye müjde! Emekliye intibak zammı olacak mı? İntibak yasası 2020 son durum ne?

2000'den sonra emekli olanlara intibak uygulanmasını yıllardır talep ettiklerini anımsatan Ergün, "2000 yılı öncesi ile 2000 sonrası emeklilerin aylıkları arasında ortalama 300 lira fark söz konusu. 2000 öncesinde emekli olanlar için yapılan intibakın, yeni yılda 2000'den sonra emekli olanlara da uygulanmasını istiyoruz. Bu talebimizi içeren bir mektup yazıp, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdik." dedi.