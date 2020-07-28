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Gram altın, çeyrek altın yükselecek mi? Altın alınır mı? Uzmanlardan altın fiyatları için kritik açıklama
Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Rekor üstüne rekor kıran gram altında yükselişin devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Düğünlerde çeyrek altın yerine tercih edilmeye başlanan gram altın, yeni güne 423 liradan başladı. Gram altındaki hareketlilik ile ilgili uzmanlardan kritik açıklama geldi. Peki, gram altın, çeyrek altın yükselecek mi? Altın alınır mı, satılır mı? Altın fiyatlarında son durum nedir? Altın fiyatları ile ilgili uzman yorumlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz...
Giriş Tarihi: 28.07.2020 11:03 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020 11:11
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