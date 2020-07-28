Gram altın, çeyrek altın yükselecek mi? Altın alınır mı? Uzmanlardan altın fiyatları için kritik açıklama

GRAM ALTIN YÜKSELECEK Mİ?

Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan, "Altın fiyatlarındaki yükselişin nedeni ABD ve Çin'in birbirine olan husumetinden kaynaklandı. Genel anlamda altının yönü hep yukarı olmuştur, olmaya da devam edecektir. Bu yükseliş devam edecektir. Bu yükseliş bizim işlerimizi olumsuz etkiledi. Hani ucuz olsa da işlerimiz olsa. Elindeki bozduracak olan daha yükselecek diye bozdurmuyor, alacak olan da düşecek diye almıyor derken iki arada kalıyoruz" dedi.