28 Temmuz 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Gram altın, çeyrek altın yükselecek mi? Altın alınır mı? Uzmanlardan altın fiyatları için kritik açıklama

Gram altın, çeyrek altın yükselecek mi? Altın alınır mı? Uzmanlardan altın fiyatları için kritik açıklama

Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Rekor üstüne rekor kıran gram altında yükselişin devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Düğünlerde çeyrek altın yerine tercih edilmeye başlanan gram altın, yeni güne 423 liradan başladı. Gram altındaki hareketlilik ile ilgili uzmanlardan kritik açıklama geldi. Peki, gram altın, çeyrek altın yükselecek mi? Altın alınır mı, satılır mı? Altın fiyatlarında son durum nedir? Altın fiyatları ile ilgili uzman yorumlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 28.07.2020 11:03 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020 11:11
  • 1
  • 11
Gram altın, çeyrek altın yükselecek mi? Altın alınır mı? Uzmanlardan altın fiyatları için kritik açıklama

Altın fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyelerinde seyrediyor. ABD ile Çin arasındaki gerilim ve koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeler altın fiyatlarındaki yükselişte etkili oluyor. Uzmanlar yükselişin devam edip etmeyeceğine yönelik merak edilen soruları yanıtladı. Altın alım-satım yapmak isteyen vatandaşlar, uzman yorumlarını ve son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, altın fiyatları ne olacak? Altın alınır mı? Gram altın, çeyrek altın yükselecek mi? İşte 28 Temmuz canlı altın fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Gram altın, çeyrek altın yükselecek mi? Altın alınır mı? Uzmanlardan altın fiyatları için kritik açıklama

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İşte canlı rakamlar:

  • 3
  • 11
Gram altın, çeyrek altın yükselecek mi? Altın alınır mı? Uzmanlardan altın fiyatları için kritik açıklama

GRAM ALTIN YÜKSELECEK Mİ?
Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan, "Altın fiyatlarındaki yükselişin nedeni ABD ve Çin'in birbirine olan husumetinden kaynaklandı. Genel anlamda altının yönü hep yukarı olmuştur, olmaya da devam edecektir. Bu yükseliş devam edecektir. Bu yükseliş bizim işlerimizi olumsuz etkiledi. Hani ucuz olsa da işlerimiz olsa. Elindeki bozduracak olan daha yükselecek diye bozdurmuyor, alacak olan da düşecek diye almıyor derken iki arada kalıyoruz" dedi.

  • 4
  • 11
Gram altın, çeyrek altın yükselecek mi? Altın alınır mı? Uzmanlardan altın fiyatları için kritik açıklama

"GRAM ALTININ ÇEYREĞİ REVAÇTA"
Kalkan, bu aralar düğünler için en çok fiyatı 120 lira olan gram çeyrek altının tercih edildiğini söyledi. Kalkan, "Gram altın yakın zamanda 500 lirayı görecek. Şu anda altın satışları dip seviyede. Artık düğünler için bırakın çeyrek ya da gram altını gram altının çeyreğini alıyorlar. Fiyatı 120 lira. Elinde altını olanlara tavsiyem kıymetini bilsinler, altını olan sevinsin" dedi.

  • 5
  • 11
Gram altın, çeyrek altın yükselecek mi? Altın alınır mı? Uzmanlardan altın fiyatları için kritik açıklama

ALTIN ALINIR MI, SATILIR MI?

Altın fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyelerinde seyrederken Uşak Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkan Yardımcısı İnci, yükselişi bir balona benzeterek "Altın paniği hiçbir zaman sevmez" dedi.