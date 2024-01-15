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Milyonlarca emeklinin ek zammına son dokunuş! Gözler Başkan Erdoğan'a çevrildi | Yüzdelik oran karara bağlanacak

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği ikinci zamda son dokunuşu Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Memur ve memur emeklisinin yüzde 49.25'lik maaş artışına karşın, işçi ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranının 37.57'de kalması kamuoyunda beklentilere yol açmıştı. SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına iyileştirme yapılmasına yönelik çalışmada sona gelindi.

Giriş Tarihi: 15.01.2024 07:00 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 07:00
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Milyonlarca emeklinin ek zammına son dokunuş! Gözler Başkan Erdoğan’a çevrildi | Yüzdelik oran karara bağlanacak

SSK, Bağ-Kur emeklilerine enflasyonla birlikte refah payı verilmesine ilişkin çalışmayı birlikte yürüten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu hafta Kabine'de sunum yapacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyonlarca emeklinin ek zammına son dokunuş! Gözler Başkan Erdoğan’a çevrildi | Yüzdelik oran karara bağlanacak

Zam oranının refah payıyla birlikte yüzde 44-45 seviyelerinde belirleneceği tahminleri ön plana çıkıyor.

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Milyonlarca emeklinin ek zammına son dokunuş! Gözler Başkan Erdoğan’a çevrildi | Yüzdelik oran karara bağlanacak

EMEKLİYE İKİNCİ ZAMDA SONA GELİNDİ

Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre; SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına iyileştirme yapılmasına yönelik çalışmada sona gelindi. Memur ve memur emeklisinin yüzde 49.25'lik maaş artışına karşın, işçi ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranının 37.57'de kalması kamuoyunda beklentilere yol açtı.

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Milyonlarca emeklinin ek zammına son dokunuş! Gözler Başkan Erdoğan’a çevrildi | Yüzdelik oran karara bağlanacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz koordinasyonunda çalışmalara başlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye bakanlıkları düzenleme için hazırlıklarını tamamladı.

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Milyonlarca emeklinin ek zammına son dokunuş! Gözler Başkan Erdoğan’a çevrildi | Yüzdelik oran karara bağlanacak

Mevcutta 7 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığında kök aylık ve bu tutar üzerine düzenleme konusunda da farklı seçenekler içeren tablolar hazırlandı.