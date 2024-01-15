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Milyonlarca emeklinin ek zammına son dokunuş! Gözler Başkan Erdoğan'a çevrildi | Yüzdelik oran karara bağlanacak
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği ikinci zamda son dokunuşu Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Memur ve memur emeklisinin yüzde 49.25'lik maaş artışına karşın, işçi ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranının 37.57'de kalması kamuoyunda beklentilere yol açmıştı. SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına iyileştirme yapılmasına yönelik çalışmada sona gelindi.
Giriş Tarihi: 15.01.2024 07:00Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 07:00