Emekli maaşını taşıyana müjde: SSK Bağkur’luya 15 bin TL nakit verilecek! Ocak 2024 promosyon ödemeleri...

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA'da emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olan emeklilerimize 4.500 TL, 3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilerimize 5.250 TL, 7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilerimize 6.750 TL ve 10.000 TL ve üstünde olan emeklilerimize 7.500 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.

Emekli promosyon avantajından 1 – 31 Ocak 2024 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA'dan almayı taahhüt eden emekli müşterilerimiz yararlanabilir.

Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 8.500 TL'ye varan hoş geldin paketi!

Emekli maaşınızı Garanti BBVA'dan alarak, 7.500 TL'ye varan nakit promosyona ek, kredi kartı ile 500 TL harcamanıza 1.000 TL bonus fırsatı.