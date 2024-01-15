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Haberler Galeri 2. Torba Yasa maddeleri son durum! 2000 sonrası kademeli emeklilik Torba Yasada var mı? 3600 ek gösterge, taşerona kadro, Bağkur 7200 prim...

2. Torba Yasa maddeleri son durum! 2000 sonrası kademeli emeklilik Torba Yasada var mı? 3600 ek gösterge, taşerona kadro, Bağkur 7200 prim...

2.Torba Yasada maddeler netleşiyor! Meclis, 16 Ocak itibarıyla yeni yıl mesaisine başlıyor. Torba Yasa, ilk aşamasını tamamladı. İlk 46 madde, TBMM tarafından onaylandıktan sonra, geriye kalan maddelerin görüşmeleri hala devam ediyor. 2024 ayına girilmesiyle birlikte Meclis gündeminin en önemli konularından biri olarak öne çıkan 3600 ek gösterge, milyonlarca kamu çalışanının maaşları, emekli aylıkları ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde kritik bir rol oynuyor. İşte Torba Yasa maddeleri ve içeri hakkında son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 15.01.2024 06:32
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2. Torba Yasa maddeleri son durum! 2000 sonrası kademeli emeklilik Torba Yasada var mı? 3600 ek gösterge, taşerona kadro, Bağkur 7200 prim...

2. Torba Yasanın çıkacağı tarih milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. TBMM gündemini etkileyen ve birçok önemli konuyu içeren Torba Yasa görüşmeleri, kasım ayında başladı ve ilk aşamasında 42 madde onaylanmıştı. Torba yasanın içeriği arasında, taşeron işçilere kadro, 3600 ek gösterge, Bağkur primleri gibi önemli konular bulunuyor. Görüşmeler devam ederken, son dakika açıklamaları arasında staj ve kademeli emeklilikle ilgili açıklama geldi. İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2. Torba Yasa maddeleri son durum! 2000 sonrası kademeli emeklilik Torba Yasada var mı? 3600 ek gösterge, taşerona kadro, Bağkur 7200 prim...

TORBA YASA SON DURUM

Yeni torba yasanın 42 maddelik ilk bölümü Genel Kurulda görüşülerek onaylanmıştı. Yılbaşına girmeden TBMM Genel Kurulu'nda, çalışan emeklilere 5 bin TL verilmesini de içeren torba yasa teklifi de onaylandı.

Torba yasa teklifiyle vergi borçlarına karşılık gayrimenkul alınmasına ilişkin maddenin uygulama süresi 31 Aralık 2028'e uzatılıyor. 86 maddelik torba yasanın ikinci bölümü için bütçe görüşmelerinin tamamlanması bekleniyordu. Görüşmelerin son bulması ardından TBMM çalışmalarına ara verdi.

Meclis 16 Ocak günü açılacak ve torba yasa görüşmelerinin kaldığı yerden devam ediyor olacak.

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2. Torba Yasa maddeleri son durum! 2000 sonrası kademeli emeklilik Torba Yasada var mı? 3600 ek gösterge, taşerona kadro, Bağkur 7200 prim...

TORBA YASA İÇERİĞİ

➡Teklifin en önemli başlıklarından bir tanesini fahiş fiyatla mücadele oluşturuyor.

➡Deprem bölgesinde inşaat ve yapı malzemelerini yüksek fiyattan satan işletmeler için cezalar 10 kat artırılacak.

➡Torba Teklife göre, ileri tarihli çeklerde vade öncesi ibraz yasağı uzatılacak.

➡Şans oyunlarında ikramiye dağıtım oranının üst sınırı yüzde 93'e çıkarılacak.

➡Teklifte, Kur Koruma Mevduat Hesaplarına ilişkin de bir düzenleme yapıldı.

➡Kurumlar vergisinin istisna süresi 30 Haziran 2024'e uzatılacak.

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2. Torba Yasa maddeleri son durum! 2000 sonrası kademeli emeklilik Torba Yasada var mı? 3600 ek gösterge, taşerona kadro, Bağkur 7200 prim...

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam eden görüşmesi sona erdi. Kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenleme, konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin genel esaslara, izin belgesi düzenlenmesine, idari yaptırımlara ve turizm amaçlı kiralanan konutların tabi olacağı mevzuata ilişkin hükümleri kapsıyor.

Tek seferde 100 günde fazlasüreli yapılan kiralamalar ise teklifin kapsamı dışında tutuldu. Konutların turizm amaçlı kiralanabilmesi için turizm amaçlı kiralama sözleşmesi yapılmadan önce izin belgesi alınması gerekecek. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığınca nitelikleri belirlenen plaket, turizm amaçlı kiralama yapılan konutun girişine asılmasına karar verildi.

İzin belgesi sahibi, gerçek kişi ise ölüm tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mirasçılar tarafından başvuruda bulunulmaması veya tüzel kişi ise tüzel kişiliğinin sona ermesi durumunda izin belgesi geçersiz hale gelecek. Ancak kullanıcıların hakları, sözleşme süresi sonuna kadar devam edecek.

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2. Torba Yasa maddeleri son durum! 2000 sonrası kademeli emeklilik Torba Yasada var mı? 3600 ek gösterge, taşerona kadro, Bağkur 7200 prim...

EV KADINLARINA AYLIK DESTEK

Ev kadınlarını sosyal güvenceye kavuşturmak, emekliliklerini desteklemek için yeni düzenleme yapılacak. Bu kapsamda isteğe bağlı sigorta primlerinin 3'te 1'i devlet tarafından karşılanacak.

Burada yapılacak desteğin Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla sağlanması bekleniyor. Yeni asgari ücret ile en düşük isteğe bağlı sigorta primi 6 bin 400 lira 80 kuruş olurken, düzenlemenin hayata geçirilmesiyle bu tutarın 2 bin 133 lira 60 kuruşu devlet karşılayacak. Ev kadınları aylık 4 bin 267 lira 20 kuruş ödeyerek emekli olabilecek.

Torba Yasa'nın yeni yılın bu ilk gülerinde mecliste görüşülmesi bekleniyor.