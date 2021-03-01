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01 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Milyonlarca emeklinin cebi rahatlayacak! Emekliye 2.000 TL ikramiye ödemesi! SSK Bağ-Kur... Milyonlarca emeklinin cebi rahatlayacak! Emekliye 2.000 TL ikramiye ödemesi! SSK Bağ-Kur...
Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği bayram ikramiyesi için yeni gelişmeler yaşanıyor. Emekliler yeni yılın ilk ikramiyesi için geri sayıma başlarken, ödemelerde artış olup olmayacağı merak ediliyor. Yaklaşık 13 milyon emekliyi ilgilendiren ödemelerin hangi tarihte yapılacağı belli oldu. İkramiye ödemeleri için gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, emekli bayram ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte ödenecek?
Giriş Tarihi: 01.03.2021 19:01
Milyonlarca emekli yılın ilk bayram ikramiyesini almaya hazırlanıyor. Bayram ikramiyesi yeni emekli olan vatandaşlara da ödeniyor. Ramazan bayramının Mayıs ayında idrak edilecek. Hal böyle olunca emekliler bayram ikramiyelerinin ödeceneği tarihi merak ediyor. Yeni yılda maaşlara yapılan zammın yanında ikramiye ödemelerine zam uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Ramazan bayramından önce emeklilik kararı alınanlara bu yıl çift ikramiye ödenecek. Emekliye 2.000 TL ikramiye ödemesi için detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...
GALERİ DEVAM EDİYOR SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
2021 yılında Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs tarihleri arasında idrak edilecek. Ramazan Bayramı ikramiyesinin 10-12 Mayıs tarihleri tarihleri arasında ödeneceği tahmin ediliyor.
Bu yıl Kurban Bayramı 20-23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Ödemelerin 12-19 Temmuz tarihlerde hesaplarda olacağı tahmin ediliyor.
YENİLER DE ALACAK
Bayram ikramiyelerinden yeni emekliler de yararlanacak. Mayıs sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar bu yılki 2 bayram ikramiyesini de, Temmuz sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesini cebine koyacak.
BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM YAPILACAK MI?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aldıkları bayram ikramiyesine %25 oranında zam yapılacağı iddia edildi. Eğer bu talep gerçekleşirse, emeklilere ödenecek ikramiye tutarı 1.000 liradan 1.250 liraya çıkacak. Böylelikle emekliler her yıl 2.500 almış olacak. Ancak konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.
2021 OCAK EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 8.36, memur emeklilerine ise yüzde 7.3 zam yapılacak. Buna göre, en düşük emekli maaşı esnafta 2 bin 44, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 419, memurda ise 3 bin 21 lira olacak.