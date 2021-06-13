ANA SAYFA
Araba alacaklara müjde, talepler patlayacak! Markalar kampanyalarını peş peşe duyurdu! İndirim ve zamlar aynı anda geldi...
Koronavirüs salgını sürecinde araba alacaklara müjdeli haber geldi. Mayıs ve Nisan ayında araba markalarının düzenlediği kampanyalar yüzleri güldürmüştü. Tüm dünyada yaşanan çip krizi sonrasında sıfır ve ikinci el fiyatlarında artış yaşanmıştı. Bu dönemde sunulan kampanyalar araba alacaklara nefes olmuştu. Hal böyle olunca yaz ayları öncesinde yeni beklentilere gelmeye devam ediyor. Birçok marka Haziran ayı kampanyalı otomobil fiyatlarını açıkladı. Araba alacaklar ise açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, Haziran ayı araba kampanyaları...
Giriş Tarihi: 13.06.2021 16:06 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021 16:06
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11