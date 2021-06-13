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Araba alacaklara müjde, talepler patlayacak! Markalar kampanyalarını peş peşe duyurdu! İndirim ve zamlar aynı anda geldi...

Koronavirüs salgını sürecinde araba alacaklara müjdeli haber geldi. Mayıs ve Nisan ayında araba markalarının düzenlediği kampanyalar yüzleri güldürmüştü. Tüm dünyada yaşanan çip krizi sonrasında sıfır ve ikinci el fiyatlarında artış yaşanmıştı. Bu dönemde sunulan kampanyalar araba alacaklara nefes olmuştu. Hal böyle olunca yaz ayları öncesinde yeni beklentilere gelmeye devam ediyor. Birçok marka Haziran ayı kampanyalı otomobil fiyatlarını açıkladı. Araba alacaklar ise açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, Haziran ayı araba kampanyaları...

Giriş Tarihi: 13.06.2021 16:06 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021 16:06
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Araba alacaklara müjde, talepler patlayacak! Markalar kampanyalarını peş peşe duyurdu! İndirim ve zamlar aynı anda geldi...

Araba almak isteyenler yaz tatili öncesinde ellerini çabuk tutmak istiyor. Nisan ve Mayıs aylarında yapılan kampanyalar araba alacakların yüzünü güldürmüştü. Hal böyle olunca Haziran ayında aynı beklenti oluşmuştu. Markalar son dakika olarak güncel fiyat listelerini müşterileri ile paylaşıyor. İkinci el araba fiyatlarında yaşanan artış sonrasında sıfır araçlar tercih edilmeye başladı. Bütçesine göre uygun fiyatlı aracı bulmak isteyenler otomobil firmalarının resmi internet siteleri üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Sizler için düşük bütçeli sıfır araç fiyatlarını haberimizde derledik. İşte, Opel, Fiat, Dacia, Renault, Kia araba fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Araba alacaklara müjde, talepler patlayacak! Markalar kampanyalarını peş peşe duyurdu! İndirim ve zamlar aynı anda geldi...

CİTROEN'DEN SIFIR FAİZLİ HAZİRAN KAMPANYASI

Citroen, yaz mevsimine özel otomobil ürün yelpazesine yönelik avantajlı kredi ve nakit alım seçenekleri sunuyor. Citroen açıklamasına göre, haziran ayı boyunca PSA Finans ile sunulan sıfır ve düşük faizli krediler, yeni bir Citroën sahibi olmak isteyenlere kolaylık sağlıyor. Bu kapsamda yeni Citroen C3 için 40 bin TL'ye 12 ay, sıfır faiz veya 5 bin TL tutarında nakit alım desteği sunuluyor.

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Araba alacaklara müjde, talepler patlayacak! Markalar kampanyalarını peş peşe duyurdu! İndirim ve zamlar aynı anda geldi...

Citroen C3

Yeni C4 ise nakit alımda 229 bin TL'den başlayan indirimli fiyatlarla kullanıcılarıyla buluşuyor. Citroen, C5 Aircross SUV serisini de 100 bin TL için 12 ay yüzde 1,09 faizle otomobilseverlere sunuyor.

Citroen C5 Aircross

Nakit alımlarda ise yeni C3,180 bin TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor. B-SUV segmentinin yenilikçi üyesi C3 Aircross SUV'un 1.5 HDI motorlu Shine donanım versiyonunda ise 70 bin TL için 12 ay, yüzde 1,39 faizli kredi kampanyası öne çıkıyor.

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Araba alacaklara müjde, talepler patlayacak! Markalar kampanyalarını peş peşe duyurdu! İndirim ve zamlar aynı anda geldi...

Citroen C4

Açıklamaya göre, tasarımı, konforu ve teknolojisiyle kompakt hatchback sınıfının yenilikçi ismi yeni C4, haziran ayı boyunca 60 bin TL için 12 ay, 0,99 faizli kredi imkanıyla ya da nakit alımlarda 5 bin TL'lik indirimle 229 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor. C5 Aircross SUV'ler, nakit alımlarda 396 bin TL'den başlayan fiyatlarla tercih edilebiliyor. Berlingo Kombi için ise 40 bin TL'ye 12 ay, 0 kredi fırsatı sağlanırken, nakit alımlarda 3 bin TL tutarında destek kullanıcılara sunuluyor.

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Araba alacaklara müjde, talepler patlayacak! Markalar kampanyalarını peş peşe duyurdu! İndirim ve zamlar aynı anda geldi...

2021 MODEL DACİA SANDERO HAZİRAN FİYAT LİSTESİ;

2021 Model Haziran Ayı fiyatı

160.000 TL 164.900 TL

173.000 TL 181.900 TL

182.900 TL 189.000 TL