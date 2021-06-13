Araba alacaklara müjde, talepler patlayacak! Markalar kampanyalarını peş peşe duyurdu! İndirim ve zamlar aynı anda geldi...

Citroen C4

Açıklamaya göre, tasarımı, konforu ve teknolojisiyle kompakt hatchback sınıfının yenilikçi ismi yeni C4, haziran ayı boyunca 60 bin TL için 12 ay, 0,99 faizli kredi imkanıyla ya da nakit alımlarda 5 bin TL'lik indirimle 229 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor. C5 Aircross SUV'ler, nakit alımlarda 396 bin TL'den başlayan fiyatlarla tercih edilebiliyor. Berlingo Kombi için ise 40 bin TL'ye 12 ay, 0 kredi fırsatı sağlanırken, nakit alımlarda 3 bin TL tutarında destek kullanıcılara sunuluyor.