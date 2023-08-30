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Haberler Galeri Evde bakım maaşı e-Devlet başvuru ekranı! Zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL? Ödeme tarihleri, başvuru şartları...

Evde bakım maaşı e-Devlet başvuru ekranı! Zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL? Ödeme tarihleri, başvuru şartları...

"Evde bakım maaşı ne kadar oldu 2023?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Türkiye genelinde yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç bireylerin aileleri için oldukça önemli olan evde bakım maaşı ödemeleri, her ay düzenli olarak veriliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşı miktarı ve ödeme tarihleri merak konusu oldu. İşte, evde bakım maaşı başvuru ekranı ve güncel ödeme miktarı...

Giriş Tarihi: 30.08.2023 10:33 Güncelleme Tarihi: 30.08.2023 10:33
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Evde bakım maaşı e-Devlet başvuru ekranı! Zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL? Ödeme tarihleri, başvuru şartları...

"Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabı arama motrlarında hız kazandı. Eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, evde bakım maaşı ödemelerinin ne zaman yapılacağını arama motorlarında sorgulamaya başladı. Henüz bu ödemelerden yararlanmayanlar ise başvuru şartlarını araştırıyor. İşte evde bakım maaşı hakkında detaylar...

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Evde bakım maaşı e-Devlet başvuru ekranı! Zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL? Ödeme tarihleri, başvuru şartları...

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU 2023?

Temmuz 2023 zammı ile yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni evde bakım maaşında memur maaş katsayısında yaşanan değişiklik nedeniyle artış oldu. Buna bağlı olarak evde bakım aylıkları 4 bin 337 TL iken düzenleme ile yüzde 17,55'lik zam oranı sonrasında 5 bin 98 TL oldu.

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Evde bakım maaşı e-Devlet başvuru ekranı! Zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL? Ödeme tarihleri, başvuru şartları...

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor. Buna göre evde bakım maaşlarının 15 Temmuz tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

Zamlı evde bakım maaşlarının önümüzdeki aydan itibaren geçerli olması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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Evde bakım maaşı e-Devlet başvuru ekranı! Zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL? Ödeme tarihleri, başvuru şartları...

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifereleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

e-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

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Evde bakım maaşı e-Devlet başvuru ekranı! Zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL? Ödeme tarihleri, başvuru şartları...

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Evde bakım maaşı şartları devlet tarafından belirlenmiştir.

*Muhtaçlık belgesine sahip olmak
*Bakıma muhtaç olmak
*Engelli raporuna sahip olmak
*Türk vatandaşı olmak