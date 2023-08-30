30 Ağustos 2023, Çarşamba
Evde bakım maaşı e-Devlet başvuru ekranı! Zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL? Ödeme tarihleri, başvuru şartları...
"Evde bakım maaşı ne kadar oldu 2023?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Türkiye genelinde yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç bireylerin aileleri için oldukça önemli olan evde bakım maaşı ödemeleri, her ay düzenli olarak veriliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşı miktarı ve ödeme tarihleri merak konusu oldu. İşte, evde bakım maaşı başvuru ekranı ve güncel ödeme miktarı...
Giriş Tarihi: 30.08.2023 10:33 Güncelleme Tarihi: 30.08.2023 10:33
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