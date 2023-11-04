Milyonlarca emekli ve memura enflasyon zammı! Kim ne kadar alacak? Tek tek hesaplandı
Yeni yılda asgari ücretliden memura, işçiden emekliye tüm kesimlerin gelirinde önemli artış bekleniyor. Ekim enflasyonu ile memur ve emeklinin dört aylık enflasyon farkı da netleşti. 4 aylık enflasyon farkı ile emeklilerin alacağı zam oranı şimdiden yüzde 29.41 olurken, bu oran memurlarda yüzde 40.39 oldu.
Giriş Tarihi: 04.11.2023
06:35 Güncelleme Tarihi: 04.11.2023
06:35
Merkez Bankası'nın yüzde 65 olarak açıkladığı yıl sonu enflasyon tahminine göre SSK, Bağ-Kur emeklilerinin aylığı ocak ayında refah payı hariç yüzde 37.76, memurların da yüzde 49.96 artacak. En düşük memur maaşı 33 bin liraya yaklaşırken, en düşük memur emekli aylığı da yaklaşık 15 bin lira olacak.
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Merkez Bankası tahminin üst noktası yüzde 68 olarak gerçekleşirse Ocak'ta SSK, Bağ-Kur emekli aylıklarına refah payı hariç yüzde 40.28, memur ve emeklilerine yüzde 52.19 zam yapılacak. Refah payıyla birlikte emeklilere yapılan zam da yüzde 52'yi geçecek.
4 AYLIK ENFLASYONA GÖRE ZAM Türkiye İstatistik Kurumu'nca Ekim enflasyon verilerinin açıklanmasıyla ocak ayı için 4 aylık zam oranı ve işyerlerine özel kira artış oranları netleşti. Ekim ayında enflasyon aylık yüzde 3.43, yıllık bazda yüzde 61.36 gerçekleşti. Buna göre, SSK, Bağ-Kur emeklileri temmuz için yüzde 9.49, ağustos yüzde 0.09, eylül yüzde 4.75, ekim ayı için de yüzde 3.43 enflasyon farkını şimdiden garantiledi.
Böylece emekliler 4 ayda yüzde 29.40 artışı şimdiden hak etmiş oldu. Enflasyon farkı dahil 4 aylık memur zammı da yüzde 40.39 oldu. Artışlar birikimli hesaplanırken Ocak zammı Kasım, Aralık verileri ve yasal düzenlemeyle belirlenecek refah payı ya da oransal artışla birlikte netleşecek.
BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ Başkan Recep Tayyip Erdoğan son Kabine Toplantısı'nın ardından yılbaşında emeklilerin durumunu yeniden gözden geçirerek her türlü fedakarlığı sergileyeceklerini söyledi. Erdoğan, emekli aylıklarına ilave zam için talimat verirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da emekli aylıklarının iyileştirilmesi için detaylı bir çalışma yürüttüklerini söyledi.