Milyonlarca emekli ve memura enflasyon zammı! Kim ne kadar alacak? Tek tek hesaplandı

Yeni yılda asgari ücretliden memura, işçiden emekliye tüm kesimlerin gelirinde önemli artış bekleniyor. Ekim enflasyonu ile memur ve emeklinin dört aylık enflasyon farkı da netleşti. 4 aylık enflasyon farkı ile emeklilerin alacağı zam oranı şimdiden yüzde 29.41 olurken, bu oran memurlarda yüzde 40.39 oldu.

Sabah Giriş Tarihi: 04.11.2023 06:35 Güncelleme Tarihi: 04.11.2023 06:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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