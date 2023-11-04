Emeklilere sosyal destek projeleri yaşama geçiyor! Artık kahvehane köşelerinde oturmayacaklar
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli sayısının 15.8 milyona ulaştığını belirterek, ücret artışlarının yanında sosyal olanakları da güçlendireceklerini söyledi. Bakan Işıkhan, "Emeklilerimizin artık kahve köşelerinde ya da başka yerlerde zaman geçirmesi bir sosyal politika hocası olarak kabul etmediğim bir şey. Yakın zamanda da bazı bakanlıklarımızla da protokoller yaparak, bu sosyal iyileştirmeyi gerçekleştireceğiz." dedi.
Giriş Tarihi: 04.11.2023
06:52
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli sayısının 15.8 milyona ulaştığını belirterek, ücret artışlarının yanında sosyal olanakları da güçlendireceklerini söyledi. Bakan Işıkhan, "
Emeklilerimizin artık kahve köşelerinde ya da başka yerlerde zaman geçirmesini kabul etmiyorum. Kültür, sağlık, sanat, eğitim, ulaşım, toplumsal yaşama katılım, sosyal düzenlemeler boyutuyla yeni adımlar atacağız. Yakın zamanda da bazı bakanlıklarımızla da protokoller yaparak, bu sosyal iyileştirmeyi gerçekleştireceğiz" dedi. GALERİ DEVAM EDİYOR
Çalışma Bakanı Işıkhan, bakanlığının bütçe sunumunun ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
Işıkhan, şu mesajları verdi:
ASGARİ ÜCRETLİ SAYISI 6.6 MİLYON
Asgari ücretlinin sayısı sürekli abartılıyor. SSK statüsünde 16.4 milyon çalışanın 6.6 milyonu asgari ücretli. Yüzde 50-60'lar yanlış, asgari ücretle çalışanların oranı yüzde 40'tır. Tüm vatandaşların yaşam standartlarını yükseltecek ve insan onuruna yakışır bir yaşam seviyesine ulaştıracak önemli adımları atma niyetindeyiz.
ŞEKER HASTASI ÇOCUKLARA MÜJDE
Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme listesine yeni ilaç ve tıbbi malzemeler eklendi. Tip 1 diyabetli çocukların durumu benim de çok üzüldüğüm bir konu. Dün İstanbul'da 11 yaşında bir judocu öğrenci geldi. Parmaklarını gösterdi, delik deşik olmuş durumda. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu konu gündeme geldi. SGK Başkanlığı ile işbirliği içerisindeyiz. Sensörlü şeker ölçüm cihazlarının geri ödeme kapsamına alınması noktasında Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunda değerlendirilecek ve olumlu şekilde sonuçlandırılacak.
EMEKLİLERE SOSYAL DESTEK
Emekli sayısı 15.8 milyona ulaştı. Emeklilerimizin ücret artışları yanında sosyal boyutunun güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu yönde gelecek dönemlerde adımlarımız söz konusu olacak. Bu sosyal düzenlemeler sağlık, kültür, sanat, eğitim, ulaşım ve toplumsal yaşama katılım boyutlarında olacak. Emeklilerimizin artık kahve köşelerinde ya da başka yerlerde zaman geçirmesi bir sosyal politika hocası olarak kabul etmediğim bir şey. Yakın zamanda da bazı bakanlıklarımızla da protokoller yaparak, bu sosyal iyileştirmeyi gerçekleştireceğiz.