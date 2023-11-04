Emeklilere sosyal destek projeleri yaşama geçiyor! Artık kahvehane köşelerinde oturmayacaklar

EMEKLİLERE SOSYAL DESTEK

Emekli sayısı 15.8 milyona ulaştı. Emeklilerimizin ücret artışları yanında sosyal boyutunun güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu yönde gelecek dönemlerde adımlarımız söz konusu olacak. Bu sosyal düzenlemeler sağlık, kültür, sanat, eğitim, ulaşım ve toplumsal yaşama katılım boyutlarında olacak. Emeklilerimizin artık kahve köşelerinde ya da başka yerlerde zaman geçirmesi bir sosyal politika hocası olarak kabul etmediğim bir şey. Yakın zamanda da bazı bakanlıklarımızla da protokoller yaparak, bu sosyal iyileştirmeyi gerçekleştireceğiz.