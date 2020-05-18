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Milyonlarca emekli bu habere kilitlendi! 2020 Temmuz zammı ne kadar olacak? SSK Bağkur emekli maaşı güncel liste
Emekli maaşlarının zamlanmasına kısa bir süre kaldı. Önümüzdeki ay açıklanacak enflasyon verisi ile emekli maaşı için tablo netleşecek. Ekonomistlerin enflasyon tahminine göre Temmuz zammı yüzde 4.41 olacak. Bu ay maaşlarını erken alan emekliler, Temmuz zammının ne kadar olacağını araştırıyor. Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği 2020 Temmuz zammı ile ilgili detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte SSK Bağkur emekli maaşı güncel liste...
Giriş Tarihi: 18.05.2020 10:52 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 11:00
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