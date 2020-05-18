Milyonlarca emekli bu habere kilitlendi! 2020 Temmuz zammı ne kadar olacak? SSK Bağkur emekli maaşı güncel liste

Emekli maaşı 2020 Temmuz zammı ne kadar olacak? Emekli maaşları her yıl Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon oranlarına göre yeniden şekilleniyor. İlk 5 aylık enflasyon verilerine göre emekli maaşı için tablo daha da netleşecek. Ekonomistlerin enflasyon tahminine göre, SSK ve Bağkur emeklilerinin zammı yüzde 4.41 olacak. Peki, buna göre emekli maaşları ne kadar olacak? 2020 Temmuz zammı ne kadar? İşte SSK Bağkur emekli maaşı güncel liste...