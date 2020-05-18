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Haberler Galeri Milyonlarca emekli bu habere kilitlendi! 2020 Temmuz zammı ne kadar olacak? SSK Bağkur emekli maaşı güncel liste

Milyonlarca emekli bu habere kilitlendi! 2020 Temmuz zammı ne kadar olacak? SSK Bağkur emekli maaşı güncel liste

Emekli maaşlarının zamlanmasına kısa bir süre kaldı. Önümüzdeki ay açıklanacak enflasyon verisi ile emekli maaşı için tablo netleşecek. Ekonomistlerin enflasyon tahminine göre Temmuz zammı yüzde 4.41 olacak. Bu ay maaşlarını erken alan emekliler, Temmuz zammının ne kadar olacağını araştırıyor. Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği 2020 Temmuz zammı ile ilgili detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte SSK Bağkur emekli maaşı güncel liste...

Giriş Tarihi: 18.05.2020 10:52 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 11:00
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Milyonlarca emekli bu habere kilitlendi! 2020 Temmuz zammı ne kadar olacak? SSK Bağkur emekli maaşı güncel liste

Emekli maaşı 2020 Temmuz zammı ne kadar olacak? Emekli maaşları her yıl Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon oranlarına göre yeniden şekilleniyor. İlk 5 aylık enflasyon verilerine göre emekli maaşı için tablo daha da netleşecek. Ekonomistlerin enflasyon tahminine göre, SSK ve Bağkur emeklilerinin zammı yüzde 4.41 olacak. Peki, buna göre emekli maaşları ne kadar olacak? 2020 Temmuz zammı ne kadar? İşte SSK Bağkur emekli maaşı güncel liste...

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Milyonlarca emekli bu habere kilitlendi! 2020 Temmuz zammı ne kadar olacak? SSK Bağkur emekli maaşı güncel liste

Emekli maaşlarının zamlanmasına kısa bir süre kaldı. Bayram ikramiyeleri ve bu ay maaşlarını erken alan emekliler için Temmuz zam ayı olacak.

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Milyonlarca emekli bu habere kilitlendi! 2020 Temmuz zammı ne kadar olacak? SSK Bağkur emekli maaşı güncel liste

9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisi, Temmuz'da bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Yani ilk 6 aylık enflasyon ne çıkarsa, maaşlara o oranda zam yapılacak. Bu nedenle enflasyon verileri merakla beklenirken, ipuçları da geliyor.

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Milyonlarca emekli bu habere kilitlendi! 2020 Temmuz zammı ne kadar olacak? SSK Bağkur emekli maaşı güncel liste

EN ÇOK 6 BİN 294 TL

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı beklenti anketinde, enflasyon tahmini Mayıs için yüzde 0.76, Haziran için yüzde 0.45 çıktı. Bu tahmine göre, ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4.41 olacak.

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Milyonlarca emekli bu habere kilitlendi! 2020 Temmuz zammı ne kadar olacak? SSK Bağkur emekli maaşı güncel liste

Takvim'in haberine göre, SSK ve Bağ- Kur'luların gelirlerde 265,87 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6 bin 28 lira 72 kuruştan 6 bin 294 lira 59 kuruşa çıkacak.