18 Mayıs bankalar açık mı? Bugün EFT yapılır mı? Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? Bugün EFT yapılır mı? 15 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte bankaların 18 Mayıs'ta çalışıp çalışmadığı merak ediliyor. Bankada işi olanlar ve EFT yapmak isteyen vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırmaya başladılar. Öte yandan normalleşme takvimi sürecinde bazı bankalar normal çalışma saatlerine dönmeye başladılar. Peki, 18 Mayıs bankalar açık mı? Bugün EFT yapılır mı? Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?