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Haberler Galeri 18 Mayıs bankalar açık mı? Bugün EFT yapılır mı? Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

18 Mayıs bankalar açık mı? Bugün EFT yapılır mı? Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? Bugün EFT yapılır mı? 15 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte bankaların 18 Mayıs'ta çalışıp çalışmadığı merak ediliyor. Bankada işi olanlar ve EFT yapmak isteyen vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırmaya başladılar. Öte yandan normalleşme takvimi sürecinde bazı bankalar normal çalışma saatlerine dönmeye başladılar. Peki, 18 Mayıs bankalar açık mı? Bugün EFT yapılır mı? Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Giriş Tarihi: 18.05.2020 09:57 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 10:15
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18 Mayıs bankalar açık mı? Bugün EFT yapılır mı? Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Bugün bankalar açık mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 15 ilde 16-17-18-19 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasında bankaların açık olup olmayacağı merak ediliyor. Bankada işi olan vatandaşlar internet üzerinden detayları araştırmaya başladılar. Öte yandan pandemi sonrası çalışma saatlerinde değişiklik yapan bankalar eski saatlerine döneme başladılar. Peki, 18 Mayıs bankalar açık mı? Bugün EFT yapılır mı? Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte cevaplar...

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18 Mayıs bankalar açık mı? Bugün EFT yapılır mı? Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

18-19 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI?

Koronavirüsle mücadele kapsamında 15 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. 18-19 Mayıs'ta bankalar kapalı olacak.

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18 Mayıs bankalar açık mı? Bugün EFT yapılır mı? Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

BUGÜN EFT YAPILIR MI?

Bankalar kapalı olduğu için bugün yapılan EFT'ler, 20 Mayıs Çarşamba günü hesaplara geçecek.

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18 Mayıs bankalar açık mı? Bugün EFT yapılır mı? Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL?

Koronavirüs salgını sonrası Türkiye Bankalar Birliği'nin aldığı tavsiye kararı almıştı. Bu gelişmelerin ardından bankalar yeni çalışma saatlerini 12.00-17.00 olarak belirlemişti. Normalleşme takvimi sonrası bazı bankalar eski çalışma saatlerine geçmeye başladı. İşte bankaların çalışma saatleri:

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18 Mayıs bankalar açık mı? Bugün EFT yapılır mı? Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

ZİRAAT BANKASI ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİ

09.00-17.00