Emekliye ek zam! 2020 Ocak zammı ile Bağ-Kur, SSK ve memur emeklilerinin maaşı ne kadar olacak?

Emeklilerin hem maaşlarını hem ek ödemelerini artıracak 2020 Ocak zammı için son viraja girildi. TÜED'den 'Ek ödeme oranı yüzde 4-5'ten en az yüzde 8'e çıksın' çağrısı geldi. Talep hayata geçerse ek ödeme 90 ile 452 lira arasında değişecek. Peki, Ocak zammı ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel maaşı ne kadar olacak? İşte milyonlarca emeklinin merakla beklediği 2020 Ocak zammı ile ilgili tüm ayrıntılar...