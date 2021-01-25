25 Ocak kredi faiz oranları: Ziraat, Halkbank, TEB, İş Bankası, Garanti ihtiyaç, taşıt, konut kredi faiz oranları...

Bankaların kredi faiz oranları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Yeni haftanın ilk gününde bankalarda işleri olan vatandaşlar güncel kredi oranlarını merak ediyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle maddi sıkıntı yaşayan vatandaşlar ihtiyaç kredisi araştırmalarını sürdürüyor. Kamu ve özel bankalar ise 25 Ocak tarihli güncel oranları duyurdu. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, TEB, İş Bankası, Garanti BBVA ihtiyaç, taşıt, konut kredi faiz oranları ne kadar? İşte 25 Ocak kredi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 25.01.2021 09:52 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021 09:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL