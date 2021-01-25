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Haberler Galeri 25 Ocak kredi faiz oranları: Ziraat, Halkbank, TEB, İş Bankası, Garanti ihtiyaç, taşıt, konut kredi faiz oranları...

25 Ocak kredi faiz oranları: Ziraat, Halkbank, TEB, İş Bankası, Garanti ihtiyaç, taşıt, konut kredi faiz oranları...

Bankaların kredi faiz oranları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Yeni haftanın ilk gününde bankalarda işleri olan vatandaşlar güncel kredi oranlarını merak ediyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle maddi sıkıntı yaşayan vatandaşlar ihtiyaç kredisi araştırmalarını sürdürüyor. Kamu ve özel bankalar ise 25 Ocak tarihli güncel oranları duyurdu. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, TEB, İş Bankası, Garanti BBVA ihtiyaç, taşıt, konut kredi faiz oranları ne kadar? İşte 25 Ocak kredi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 25.01.2021 09:52 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021 09:52
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25 Ocak kredi faiz oranları: Ziraat, Halkbank, TEB, İş Bankası, Garanti ihtiyaç, taşıt, konut kredi faiz oranları...

25 Ocak kredi faiz oranları ne kadar? Yaklaşık 1 yıldır dünyayı etkisin altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele sürüyor. Koronavirüs nedeniyle maddi sıkıntı yaşayan vatandaşlar, bankaların kampanyalı kredi faizlerine yönelmişti. Öte yandan ev ya da otomobil almak isteyenler ise güncel faiz oranlarını merak ediyor. 25 Ocak tarihli kredi faizlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, TEB, İş Bankası, Garanti BBVA ihtiyaç, taşıt, konut kredi faiz oranları ne kadar? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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25 Ocak kredi faiz oranları: Ziraat, Halkbank, TEB, İş Bankası, Garanti ihtiyaç, taşıt, konut kredi faiz oranları...

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

İşte bankaların 25 Ocak Pazartesi tarihli güncel ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranları:

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25 Ocak kredi faiz oranları: Ziraat, Halkbank, TEB, İş Bankası, Garanti ihtiyaç, taşıt, konut kredi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLAR

Konut kredisi: 1.47

Tüketici kredisi: 1.64

Taşıt kredisi: 1.64

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25 Ocak kredi faiz oranları: Ziraat, Halkbank, TEB, İş Bankası, Garanti ihtiyaç, taşıt, konut kredi faiz oranları...

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.62

Taşıt kredisi: 1.62

Konut kredisi: 1.42

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25 Ocak kredi faiz oranları: Ziraat, Halkbank, TEB, İş Bankası, Garanti ihtiyaç, taşıt, konut kredi faiz oranları...

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi: 1.52

İhtiyaç kredisi: 1.59

SarıPanjur Konut Kredisi: 1.40