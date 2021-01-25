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25 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Borcu olanlar dikkat! Son günler... 2021 vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır? SGK, KYK, MTV, vergi... Borcu olanlar dikkat! Son günler... 2021 vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır? SGK, KYK, MTV, vergi... Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır? AK Parti'nin hazırladığı borç yapılandırma yasası ile birçok ödeme kolaylaşıyor. Milyonlarca vatandaşı sevindiren bu yapılandırma başvurusunda son viraja girildi. Borçlarından kurtulmak isteyen vatandaşların kısa sürede başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Peki, vergi borcu yapılandırma ne zaman bitiyor? Yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? Hangi borçları kapsıyor? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 25.01.2021 13:03
Vergi borcu yapılandırma başvuru nasıl yapılır? Borç yapılandırma sürecine kısa süre içerisinde rekor başvuru geldi. Birçok borcu kapsayan yapılandırma düzenlemesinin bitmesine kısa bir süre kaldı. Vergi borcu yapılandırma ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, vergi borcu yapılandırma ne zaman bitiyor? Yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? Hangi borçları kapsıyor? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR VERGİ BORCU YAPILANDIRMA NE ZAMAN BİTİYOR?
Vergi yapılandırma borcu 1 Şubat tarihinde sona erecek. Henüz yapılandırma başvurusu yapamayan vatandaşların ellerini çabuk tutması gerekiyor. Antalya Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Nejat Deniz, kuruma pirim borcu olanları 1 Şubat 2021 tarihine kadar yapılandırma başvurusuna davet etti. İl Müdürü Deniz,
"Sadece pirim borcu değil, idari para cezaları, iş ve mesleki hastalık cezaları da bu yapılandırmaya dahil" dedi.
Yapılandırmanın büyük kolaylık ve avantajlar sağladığını dile getiren İl Müdürü Deniz, sigortalı çalıştıran işverenlerce e-Sigorta üzerinden, primlerini kendi ödeyen sigortalıların ise e-Devlet üzerinden talepte bulunabileceğini belirtti. Şahsen ya da posta yoluyla ilgili Sosyal Güvenlik Merkezlerine de başvuru yapılabileceğini sözlerine ekleyen İl Müdürü Deniz, yapılandırmanın sadece prim borcunu kapsamadığını, aynı zamanda idari para cezaları, iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacakların, Bağ-Kur (4-b) sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyasını da kapsadığı söyledi.
SGK İl Müdürü Deniz, şöyle konuştu:
"Borcunu peşin ödeyenler için hesaplama sonrasında borç aslı dışında kalan tutarın yüzde 90'ının silinecek, taksitle ödemeyi tercih eden borçluların ise 2'şer aylık dönemler halinde 6,9,12 ve 18 eşit taksitle çok avantajlı taksitlendirme farkı ile ödeme yapabilecekler. Yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecektir. Yapılandırmadan önce tatbik edilen hacizler, yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılacak, yapılandırmada ilk taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi halinde 'borcu yoktur' yazısının alınabilecek" dedi.
SGK İl Müdürü Deniz, yapılandırma devam ettiği sürece sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanılacağını söyledi.