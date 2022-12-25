26 Aralık 2022, Pazartesi
Heybedeki yaş ve prim listesi! EYT'de öncelikli grup netleşti! 1970-1971-1980-1990 doğumlular dikkat! Askerlik borçlanması, staj...
SON DAKİKA! EYT düzenlemesi için atılan adımlar yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, "Aralık'a kadar yaklaşık 1 milyon 900 bin kişi. Ocak ayında 2 milyonu biraz geçen kişi. Dediğimiz şartlara uygun. Prim gün sayısı ve hizmet süresi tamamlanmış olanların sayısı." ifadelerini kullandı. EYT düzenlemesi için son detayları haberimizde derledik. İşte, EYT için son gelişmeler!
Giriş Tarihi: 25.12.2022 19:24 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 08:41
- 1
- 16
- 2
- 16
- 3
- 16
- 4
- 16
- 5
- 16