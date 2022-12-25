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Haberler Galeri Heybedeki yaş ve prim listesi! EYT'de öncelikli grup netleşti! 1970-1971-1980-1990 doğumlular dikkat! Askerlik borçlanması, staj...

Heybedeki yaş ve prim listesi! EYT'de öncelikli grup netleşti! 1970-1971-1980-1990 doğumlular dikkat! Askerlik borçlanması, staj...

SON DAKİKA! EYT düzenlemesi için atılan adımlar yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, "Aralık'a kadar yaklaşık 1 milyon 900 bin kişi. Ocak ayında 2 milyonu biraz geçen kişi. Dediğimiz şartlara uygun. Prim gün sayısı ve hizmet süresi tamamlanmış olanların sayısı." ifadelerini kullandı. EYT düzenlemesi için son detayları haberimizde derledik. İşte, EYT için son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.12.2022 19:24 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 08:41
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Heybedeki yaş ve prim listesi! EYT’de öncelikli grup netleşti! 1970-1971-1980-1990 doğumlular dikkat! Askerlik borçlanması, staj...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. Diğer yandan milyonlarca vatandaş Kabine Toplantısı'nda Başkan Erdoğan tarafından gelecek açıklamalara kitlendi. Düzenlemeye ilişkin yaş ve prim şartı dahil olmak üzere birçok detay merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ""EYT deyince 8 Eylül 1999'dan önce işe başlamış olanlar. Bunların bazı istisnaları var. Doğum yapmış hanımların, askerlik yapmış olanların borçlanması var." açıklamasında bulundu. İşte, EYT düzenlemesi için son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Heybedeki yaş ve prim listesi! EYT’de öncelikli grup netleşti! 1970-1971-1980-1990 doğumlular dikkat! Askerlik borçlanması, staj...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

EYT'DE YAŞ ŞARTI OLACAK MI?

Kabinede benim sunumum yok ama ben bu konuşları kabinede sayın Cumhurbaşkanımıza arz ediyorum. Ben bu toplantıda da geldiğimiz son aşamayı Cumhurbaşkanımızla paylaşacağım, ileteceğim, kendisi değerlendirecek. Kabinede karar çıkar mı kesinlikle söyleyemem ama değerlendirileceğini söyleyebilirim.

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Heybedeki yaş ve prim listesi! EYT’de öncelikli grup netleşti! 1970-1971-1980-1990 doğumlular dikkat! Askerlik borçlanması, staj...

Seçenekli bir tablo var önümüzde. Ben bu tabloyu arz edeceğim. Bir yaş aralığı olması ihtimal dahilindedir. Henüz netleşmedi. İmkanlar nispetinde en kapsayıcısı olacak. Ödemelerde firma limitlerinden düşmeyecek bir çalışma olacak. Emekli olarak çalışmaya devam ederlerse sosyal güvenlik deste primi ödeniyor. O prim şimdi yüksek. Emekli olmadan çalışanlarla aynı seviyeye getirmeye düşünüyoruz.

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Heybedeki yaş ve prim listesi! EYT’de öncelikli grup netleşti! 1970-1971-1980-1990 doğumlular dikkat! Askerlik borçlanması, staj...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesi olan çalışanları ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeye ilişkin çalışma hakkında sunum yapacak.

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Heybedeki yaş ve prim listesi! EYT’de öncelikli grup netleşti! 1970-1971-1980-1990 doğumlular dikkat! Askerlik borçlanması, staj...

Toplantıda, kısa süre içinde Meclis'e sunulması planlanan düzenlemenin detaylarına ilişkin ayrıntılı değerlendirme gerçekleştirilecek. Düzenlemenin detaylarının Başkan Erdoğan tarafından bugünkü Kabine toplantısından sonra ya da bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.