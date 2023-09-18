HaberlerGaleriMilyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor! İhbar tazminatında kritik detay | İhbar tazminatı hem işveren hem işçiyi bağlar
Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor! İhbar tazminatında kritik detay | İhbar tazminatı hem işveren hem işçiyi bağlar
İhbar tazminatı hem çalışan hem de işverenin güvencesi olup, EYT kapsamında emekliliğe hak kazananların ihbar süresine uyma zorunluluğu bulunmuyor. Haber vermeden, bildirim süresi bitmeden işten çıkarma ya da istifa durumunda ihbar tazminatı hakkı doğar. EYT kapsamında emekliliğe hak kazanların ise ihbar süresine uyma zorunluluğu bulunmuyor. EYT'liler ve normal çalışanlar açısından ihbar tazminatında merak edilen sorular yanıt buldu.