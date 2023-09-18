Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor! İhbar tazminatında kritik detay | İhbar tazminatı hem işveren hem işçiyi bağlar

Hem işveren hem de çalışan haklı fesih söz konusu olmadığında tazminat yükümlülüğü altına girer. Bunun için bir gün çalışmak bile yeterli bulunuyor. İşverenin fesih hakkını kötüye kullanması durumunda çalışana ihbar tazminatıyla birlikte bunun üç katı tutarında da tazminat ödeniyor.