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Haberler Galeri Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor! İhbar tazminatında kritik detay | İhbar tazminatı hem işveren hem işçiyi bağlar

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor! İhbar tazminatında kritik detay | İhbar tazminatı hem işveren hem işçiyi bağlar

İhbar tazminatı hem çalışan hem de işverenin güvencesi olup, EYT kapsamında emekliliğe hak kazananların ihbar süresine uyma zorunluluğu bulunmuyor. Haber vermeden, bildirim süresi bitmeden işten çıkarma ya da istifa durumunda ihbar tazminatı hakkı doğar. EYT kapsamında emekliliğe hak kazanların ise ihbar süresine uyma zorunluluğu bulunmuyor. EYT'liler ve normal çalışanlar açısından ihbar tazminatında merak edilen sorular yanıt buldu.

Sabah
Giriş Tarihi: 18.09.2023 06:52 Güncelleme Tarihi: 18.09.2023 06:52
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Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor! İhbar tazminatında kritik detay | İhbar tazminatı hem işveren hem işçiyi bağlar

Emekli olduktan sonra kıdem tazminatı almadan çalışmaya devam edenler ilerleyen dönemde ister işi bıraksın isterse işine son verilsin kıdem tazminatını alabilir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor! İhbar tazminatında kritik detay | İhbar tazminatı hem işveren hem işçiyi bağlar

İş Kanunu'na göre, iş sözleşmesinin feshi için ihbar (bildirim) süresinin dolması gerekiyor. Bu sürede çalışanın işine devam etmesi, işverenin de maaş ödemesi yükümlülüğü bulunuyor.

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Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor! İhbar tazminatında kritik detay | İhbar tazminatı hem işveren hem işçiyi bağlar

İş sözleşmesinin feshinde ihbar sürelerine uyulması gerekiyor. Haber vermeden, bildirim süresi bitmeden işten çıkarma ya da istifa durumunda ihbar tazminatı hakkı doğar.

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Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor! İhbar tazminatında kritik detay | İhbar tazminatı hem işveren hem işçiyi bağlar

Hem işveren hem de çalışan haklı fesih söz konusu olmadığında tazminat yükümlülüğü altına girer. Bunun için bir gün çalışmak bile yeterli bulunuyor. İşverenin fesih hakkını kötüye kullanması durumunda çalışana ihbar tazminatıyla birlikte bunun üç katı tutarında da tazminat ödeniyor.

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Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor! İhbar tazminatında kritik detay | İhbar tazminatı hem işveren hem işçiyi bağlar

EYT'liler ve normal çalışanlar açısından ihbar tazminatında merak edilen soruların yanıtları şöyle: