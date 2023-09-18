Emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi, açıklama geldi mi? 5 bin TL bayram ikramiyesi ne zaman verilecek 2023?

Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi milyonlarca vatandaşın gündeminde. Özellikle en düşük emekli maaşına yapılacak olan zam çalışmalarının sürdüğü bu dönemde, gözler emeklilere bayram ikramiyesine çevrildi. Her yıl Kurban ve Ramazan Bayramlarında verilen ikramiye ödemelerinin bu yıl Cumhuriyet Bayramı'nda da verileceği iddiası konuşulmaya devam ediyor. İşte, 5 bin TL 29 Ekim ikramiyesi son durum...