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Emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi, açıklama geldi mi? 5 bin TL bayram ikramiyesi ne zaman verilecek 2023?

Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi milyonlarca vatandaşın gündeminde. Özellikle en düşük emekli maaşına yapılacak olan zam çalışmalarının sürdüğü bu dönemde, gözler emeklilere bayram ikramiyesine çevrildi. Her yıl Kurban ve Ramazan Bayramlarında verilen ikramiye ödemelerinin bu yıl Cumhuriyet Bayramı'nda da verileceği iddiası konuşulmaya devam ediyor. İşte, 5 bin TL 29 Ekim ikramiyesi son durum...

Giriş Tarihi: 18.09.2023 08:12 Güncelleme Tarihi: 18.09.2023 09:03
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Emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi, açıklama geldi mi? 5 bin TL bayram ikramiyesi ne zaman verilecek 2023?

"Emekliye 29 Ekim ikramiyesi verilecek mi 2023?" sorusunun cevabı milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanıyor. Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl dönümü için 5 bin TL ikramiye verileceği iddiası gündem yarattı. İşte 2024 emekli zammı, 29 Ekim ikramiyesi hakkında son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi, açıklama geldi mi? 5 bin TL bayram ikramiyesi ne zaman verilecek 2023?

CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Yaklaşık 16 milyon emekli Ramazan ve Kurban bayramlarında iki kez ikramiye alıyor. Bu yıl Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla, üçüncü ikramiye ödenmesinin gündeme geldiği iddiaları özellikle sosyal medyada konuşuluyor.

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Emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi, açıklama geldi mi? 5 bin TL bayram ikramiyesi ne zaman verilecek 2023?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma yapılması talimatı verdiği Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırlıklara başladığı öğrenildi. Yapılan çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Tek seferlik ödenecek ikramiyenin 5 bin TL olması bekleniyor.

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Emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi, açıklama geldi mi? 5 bin TL bayram ikramiyesi ne zaman verilecek 2023?

EMEKLİYE 29 EKİM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Bir kereliğine ödenecek ikramiyenin miktarı üzerindeki çalışmalar devam ederken, ilk olarak masaya 5 bin lira rakamının geldiği ve bu rakam üzerinde uzlaşı sağlandığı bildirildi.

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Emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi, açıklama geldi mi? 5 bin TL bayram ikramiyesi ne zaman verilecek 2023?

EMEKLİDEN "CUMHURİYET İKRAMİYESİ" TALEBİ

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilere verileceği konuşulan "Cumhuriyet İkramiyesi"nin en az 10 bin lira düzeyinde olması gerektiğini kaydetti.