İlk evini alana düşük faizli kredi! Detaylar belli olmaya başladı: 180 ay vade, yüzde 1.20 faiz | Ev alana devlet destek verecek

Hükümet konut fiyatlarının yüksek olduğu İstanbul gibi şehirler başta olmak üzere dar gelirli vatandaşların ilk konuta erişim imkânını artırmak için dört koldan harekete geçti. İlk evini alacak dar gelirliye, kamu bankaları aracılığıyla düşük faizli kredi desteğinin ekimde hayata geçmesi bekleniyor. 180 ay vade, yüzde 1.20 faizin yanı sıra, vergi ve kredilerde devletin destekleyici rolünün artırılması da masada.

Sabah Giriş Tarihi: 18.09.2023 06:59 Güncelleme Tarihi: 18.09.2023 06:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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