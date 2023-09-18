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Haberler Galeri İlk evini alana düşük faizli kredi! Detaylar belli olmaya başladı: 180 ay vade, yüzde 1.20 faiz | Ev alana devlet destek verecek

İlk evini alana düşük faizli kredi! Detaylar belli olmaya başladı: 180 ay vade, yüzde 1.20 faiz | Ev alana devlet destek verecek

Hükümet konut fiyatlarının yüksek olduğu İstanbul gibi şehirler başta olmak üzere dar gelirli vatandaşların ilk konuta erişim imkânını artırmak için dört koldan harekete geçti. İlk evini alacak dar gelirliye, kamu bankaları aracılığıyla düşük faizli kredi desteğinin ekimde hayata geçmesi bekleniyor. 180 ay vade, yüzde 1.20 faizin yanı sıra, vergi ve kredilerde devletin destekleyici rolünün artırılması da masada.

Sabah
Giriş Tarihi: 18.09.2023 06:59 Güncelleme Tarihi: 18.09.2023 06:59
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İlk evini alana düşük faizli kredi! Detaylar belli olmaya başladı: 180 ay vade, yüzde 1.20 faiz | Ev alana devlet destek verecek

İlk evini alana kamu bankaları aracılığıyla düşük faizli kredi desteğinin Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla birlikte hayata geçmesi bekleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İlk evini alana düşük faizli kredi! Detaylar belli olmaya başladı: 180 ay vade, yüzde 1.20 faiz | Ev alana devlet destek verecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konut arzının artması için 81 ilde yerel yönetimlerle birlikte hareket edileceği mesajını verirken, "Uygun maliyetlerle konut arzını artırmak durumundayız. Arsa üretme, kamu-özel işbirliği üzerinde ilgili kurumlarımız kafa yoruyorlar. Önümüzdeki dönemde konut arzının arttığını göreceğiz" dedi.

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İlk evini alana düşük faizli kredi! Detaylar belli olmaya başladı: 180 ay vade, yüzde 1.20 faiz | Ev alana devlet destek verecek

HEDEF KİTLE DAR VE ORTA GELİR GRUBU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Orta Vadeli Program'ında dar gelirliye konut seferberliği start aldı.

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İlk evini alana düşük faizli kredi! Detaylar belli olmaya başladı: 180 ay vade, yüzde 1.20 faiz | Ev alana devlet destek verecek

Hedef kitlesi dar ve orta gelir grubu aileler olup uygun ödeme koşulları ile kira öder gibi ev sahibi olmaları imkânı sağlanacak.

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İlk evini alana düşük faizli kredi! Detaylar belli olmaya başladı: 180 ay vade, yüzde 1.20 faiz | Ev alana devlet destek verecek

Kira ve konut fiyatlarındaki gelişmeleri de göz önünde bulundurarak, salgın döneminde daralan konut arzının hızla artırılmasına, depremin oluşturduğu konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirilerek dar gelirli vatandaşların konuta erişim imkânı arttırılacak.