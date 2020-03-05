Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yüzde 30 artıyor! 2020 kıdem tazminatı alma şartları nedir?

"BU KARAR EMSAL NİTELİĞİNDEDİR"

Müvekkilinin, bu kararla birlikte beklediği tazminattan 18 bin lira daha fazla para aldığını vurgulayan Özer, "İşçi için yüksek bir rakam. Diğer bu tür dosyalarda bu karar emsal niteliğindedir. Bu konuda fazla emsal karar yoktu. Söz konusu karar, daha çok dikkate alınacak güncel bir karardır." diye konuştu.