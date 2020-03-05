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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yüzde 30 artıyor! 2020 kıdem tazminatı alma şartları nedir?

Kıdem tazminatı ile ilgili milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni gelişme yaşandı. Konya'da işten çıkarılan ve işe iade davası açan kişinin açtığı dava ile ilgili Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin verdiği kıdem tazminatı hesaplamasında baz alınacak ücrete diğer ödemelerin de eklenmesi kararını yerinde buldu. Peki, kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Kıdem tazminatı şartları nedir? Kıdem tazminatı tavanı ne kadar?

Giriş Tarihi: 05.03.2020 12:55 Güncelleme Tarihi: 05.03.2020 13:11
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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yüzde 30 artıyor! Kıdem tazminatına ilişkin emsal karar
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yüzde 30 artıyor! Kıdem tazminatına ilişkin emsal karar

Kıdem tazminatında yeni gelişme yaşandı. Konya'da işten çıkarılan bir vatandaşın açtığı dava sonrasında, işçinin ek ücret almasına hükmeden yerel mahkemenin kararı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesince onandı. Böylelikle işçi yüzde 30 daha fazla tazminat almış oldu. Bu gelişmelerin ardından kıdem tazminatına ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, kıdem tazminatı alma şartları nedir? Kıdem tazminatı ne kadar? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yüzde 30 artıyor! Kıdem tazminatına ilişkin emsal karar
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yüzde 30 artıyor! Kıdem tazminatına ilişkin emsal karar

Konya'da medikal sektöründe çalışan N.G'nin avukatı tarafomdan yapılan Önder Özer, müvekkilinin işten çıkartılması üzerine, işe iade ve kıdem tazminatı davası açtıklarını söyledi.

İş davalarında kıdem tazminatı için baz ücretin hesaplanması gerektiğine dikkati çeken Özer, baz ücrete bütün giydirilmiş alacaklar ile yakacak, yemek, kıyafet, bireysel emeklilik yardımı, süreklilik arz eden prim ve mesai ödemelerinin de dahil edilmesini talep ettiklerini anlattı.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yüzde 30 artıyor! Kıdem tazminatına ilişkin emsal karar
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yüzde 30 artıyor! Kıdem tazminatına ilişkin emsal karar

"KIDEM TAZMİNATI YÜZDE 30 DAHA DA ARTIYOR"

Dava açtıkları iş mahkemesinden, kıdem tazminatında ek ücretlerin dikkate alınması yönünde talepte bulunduklarının altını çizen Özer, şunları kaydetti:

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yüzde 30 artıyor! Kıdem tazminatına ilişkin emsal karar
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yüzde 30 artıyor! Kıdem tazminatına ilişkin emsal karar

"Mahkeme, bilirkişi raporu neticesinde istediğimiz şekilde karar verdi. Kıdem tazminatında baz ücret hesaplanması kararı çıktı, bu şekilde hesaplandı. Diğer belirlenen alacakların hepsi eklendiğinde tavan ücreti aşacak bir rakam çıkıyor. İşçinin alacağı kıdem tazminatı yüzde 30 daha da artıyor. İşveren vekili mahkeme kararını Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi'ne gönderdi. Daire, yerel mahkemenin kararını aynen onadı. Bu artık bütün dosyalar için emsal karar teşkil edecektir. İstinaf mahkemesi, işçinin kıdem tazminatı hesaplanmasında baz alınacak ücretin, diğer yan ödemelerin de eklenmesi suretiyle hesaplanması gerektiğine karar verdi. Bu, işçi lehine bir karar."

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yüzde 30 artıyor! Kıdem tazminatına ilişkin emsal karar
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yüzde 30 artıyor! Kıdem tazminatına ilişkin emsal karar

"BU KARAR EMSAL NİTELİĞİNDEDİR"

Müvekkilinin, bu kararla birlikte beklediği tazminattan 18 bin lira daha fazla para aldığını vurgulayan Özer, "İşçi için yüksek bir rakam. Diğer bu tür dosyalarda bu karar emsal niteliğindedir. Bu konuda fazla emsal karar yoktu. Söz konusu karar, daha çok dikkate alınacak güncel bir karardır." diye konuştu.