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Haberler Galeri EYT ile ilgili son dakika haberi! EYT için gaza basıldı! 2022'de EYT çıkacak mı? EYT kimleri kapsayacak?

EYT ile ilgili son dakika haberi! EYT için gaza basıldı! 2022'de EYT çıkacak mı? EYT kimleri kapsayacak?

Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) mağduriyetinin giderilmesi için gaza basıldı. Emeklilik yasalarda prim gün sayısını tamamlama, yaş ve yıl sayısını tamamlama şartlarına bağlı olarak gerçekleşiyor. Prim gününü doldurup yaş gününü doldurmayı bekleyen vatandaşlar ise EYT ile iligli son gelişmeleri araştırıyor. Hükümetten gelen müjdeli haberlerin ardından EYT'de bu yıl bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, 2022'de EYT çıkacak mı? EYT kimleri kapsayacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.02.2022 11:45 Güncelleme Tarihi: 21.02.2022 11:45
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EYT ile ilgili son dakika haberi! EYT için gaza basıldı! 2022’de EYT çıkacak mı? EYT kimleri kapsayacak?

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak adlandırılan EYT konusunda gelen peş peşe açıklamaların ardından söz konusu düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarih araştırılıyor.EYT federasyon ve platform temsilcileri geçen hafta Meclis ziyareti gerçekleştirmişti. EYT'lilerin taleplerini değerlendirecek bir komisyonun kurulacağı öğrenildi. İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT ile ilgili son dakika haberi! EYT için gaza basıldı! 2022’de EYT çıkacak mı? EYT kimleri kapsayacak?

EYT ÇALIŞMALARI SON DURUM

Emekli aylığının belli bir miktarının kesilerek daha erken emekli olma imkânı sağlayan kısmi erken yaşlılık emekliliği, kesintili erken emeklilik, süre tamamlanması, bazı meslek grupları için yıpranma seçeneği de masada bulunuyor. Bazı Avrupa ülkelerinde benzeri modellerle daha az aylıkla erken emekli olunabiliyor.

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EYT ile ilgili son dakika haberi! EYT için gaza basıldı! 2022’de EYT çıkacak mı? EYT kimleri kapsayacak?

Kısmi emeklilikle 3.600 günü tamamlayan kadınların 50, erkeklerin de 55 yaşında emekliye ayrılması öngörülüyor. Süre tamamlanmasında ise kadınlarda 7.200, erkeklerde de 9.000 gün sigortalılık gününü tamamlayanların yaşa bakılmadan emekli olması anlamına geliyor. EYT'lilerin yaş ortalaması 48-49 bandında bulunuyor.

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EYT ile ilgili son dakika haberi! EYT için gaza basıldı! 2022’de EYT çıkacak mı? EYT kimleri kapsayacak?

2022'DE EYT ÇIKACAK MI?

Sabah'ın haberine göre, geçen hafta çarşamba günü EYT federasyon ve platform temsilcilerinden oluşan bir heyet AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile ayrı ayrı görüşerek sorunlarını iletti. Akbaşoğlu, 3.600 ek gösterge, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi konusunun ardından EYT'lilerin sorununun çözüleceği mesajı verdi. Bu yıl içerisinde 3.600 ek göstergede olduğu gibi taraflardan gelecek taleplerin de değerlendirileceği bir komisyon kurulması bekleniyor.

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EYT ile ilgili son dakika haberi! EYT için gaza basıldı! 2022’de EYT çıkacak mı? EYT kimleri kapsayacak?

EYT BEKLEYEN KAÇ KİŞİ VAR?

Emekli olmak için "Belirli yaşın doldurulması, hizmet süresi ya da prim gün sayısı" şartlarından herhangi birini tamamlamayan vatandaşların sayısı yaklaşık 1 milyon 800 bini buluyor. Bunlardan ikisini tamamlayanların sayısı ise 5 milyonun üzerinde. Bu kriterlerden herhangi birini ya da ikisini birden taşımayanların sayısı da 6.5 milyonu geçmiş durumda.