EYT ile ilgili son dakika haberi! EYT için gaza basıldı! 2022'de EYT çıkacak mı? EYT kimleri kapsayacak?

Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) mağduriyetinin giderilmesi için gaza basıldı. Emeklilik yasalarda prim gün sayısını tamamlama, yaş ve yıl sayısını tamamlama şartlarına bağlı olarak gerçekleşiyor. Prim gününü doldurup yaş gününü doldurmayı bekleyen vatandaşlar ise EYT ile iligli son gelişmeleri araştırıyor. Hükümetten gelen müjdeli haberlerin ardından EYT'de bu yıl bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, 2022'de EYT çıkacak mı? EYT kimleri kapsayacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 21.02.2022 11:45 Güncelleme Tarihi: 21.02.2022 11:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL