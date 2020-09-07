Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşten çıkarmama süresi uzadı

Türkiye, koronavirüs sürecinde attığı önemli adımlarla hem işvereni hem de işçiyi korumak için kapsamlı çalışmalar yaptı. Bunlardan en önemlisi, 4857 sayılı İş Kanunu'na eklenen Geçici 10. madde ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bütün iş sözleşmelerinin işveren tarafından feshi ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında yasaklanmıştı. Geçen hafta Cumhurbaşkanı Kararı ile işten çıkarma yasağı iki ay süre ile uzatıldı. İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler...