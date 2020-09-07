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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşten çıkarmama süresi uzadı

Türkiye, koronavirüs sürecinde attığı önemli adımlarla hem işvereni hem de işçiyi korumak için kapsamlı çalışmalar yaptı. Bunlardan en önemlisi, 4857 sayılı İş Kanunu'na eklenen Geçici 10. madde ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bütün iş sözleşmelerinin işveren tarafından feshi ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında yasaklanmıştı. Geçen hafta Cumhurbaşkanı Kararı ile işten çıkarma yasağı iki ay süre ile uzatıldı. İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler...

Giriş Tarihi: 07.09.2020 10:21 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020 10:33
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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşten çıkarmama süresi uzadı

Kanun yürürlüğe girdikten sonra işveren ancak işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışlarına dayalı olarak fesih yapabilmeye başladı.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşten çıkarmama süresi uzadı

Kanuna 27 Temmuz'da eklenen ibare ile belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi hallerinin de fesih yasağı kapsamında olmadığı belirtildi.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşten çıkarmama süresi uzadı

İşverene fesih yerine işçiyi ücretsiz izne çıkarma hakkı tanındı. İşveren işçiden onay almadan ücretsiz izin uygulamasını başlatabiliyor.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşten çıkarmama süresi uzadı

Ücretsiz izne çıkartılan işçilere kısa çalışma ödeneğinden yararlanamamaları halinde işsizlik sigortası fonundan günlük 39.24 TL nakdi ücret desteği veriliyor. Ücretsiz izin süreleri iki ay süreyle uzayan işçiler iki ay daha nakdi ücret desteği alabilecekler.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşten çıkarmama süresi uzadı

İŞÇİ FESHEDEBİLİR Mİ?
Kanunda ücretsiz izin durumunun işçi açısından haklı neden oluşturmayacağı belirtiliyor. İşçi bu nedenden dolayı kıdem tazminatı talep edemiyor. Fakat son uzatma ile birlikte ücretsiz izin süresi uzunca bir döneme yayılmış olduğundan, işçinin gelirinin altında bir gelirle uzunca bir süre iş sözleşmesini feshedememesi çeşitli tartışmaları beraberinde getiriyor. Konu hakkında son sözü yargı söyleyecek.