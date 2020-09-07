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Fiyatları yüz güldüren en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 90-150 bin aralığında...
Pandemi döneminde uygun fiyatlı araba almak isteyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. İkinci el araba piyasasında yaşanan fiyat patlamasından SUV model araçların etkilenmediği görünüyor. SUV araçlara yoğun ilgi oldukça dikkat çekiyor. İlan sitelerinde üst sıralara yerleşen modellerin 7-8-9 yaş aralığı büyük talep görüyor. Peki, en ucuz SUV model araç fiyat listesi...
Giriş Tarihi: 07.09.2020 16:17 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020 16:22
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