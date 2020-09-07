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Fiyatları yüz güldüren en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 90-150 bin aralığında...

Pandemi döneminde uygun fiyatlı araba almak isteyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. İkinci el araba piyasasında yaşanan fiyat patlamasından SUV model araçların etkilenmediği görünüyor. SUV araçlara yoğun ilgi oldukça dikkat çekiyor. İlan sitelerinde üst sıralara yerleşen modellerin 7-8-9 yaş aralığı büyük talep görüyor. Peki, en ucuz SUV model araç fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 07.09.2020 16:17 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020 16:22
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Fiyatları yüz güldüren en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 90-150 bin aralığında...

Pandemi döneminde SUV model araçlar ilgi görmeye devam ediyor. Uygun fiyatlı araba almanın yolunu bulmaya çalışan vatandaşlar, son aylarda SUV araçlara oldukça ilgi gösteriyor. İkinci el araba piyasasında yaşanan yükselişten oldukça az etkilenen SUV modeller alıcılara istedikleri fırsatı sunuyor. Birçok araba alım satımı yapan ilan sayfalarında SUV araçlar ilk ırada yer alıyor. İşte, en ucuz suv model SUV araç listesi....

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Fiyatları yüz güldüren en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 90-150 bin aralığında...

Hyundai ix 35

2014 model

2. el ortalama fiyat aralığı: 120-160 bin lira

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Fiyatları yüz güldüren en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 90-150 bin aralığında...

Nissan Qashqai

2014 model

2. el ortalama fiyat aralığı: 120-160 bin lira

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Fiyatları yüz güldüren en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 90-150 bin aralığında...

Suzuki Vitara

2016 model

2. el ortalama fiyat aralığı: 120-160 bin lira

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Fiyatları yüz güldüren en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 90-150 bin aralığında...

KIA Sportage

2015 model

2. el ortalama fiyat aralığı: 120-160 bin lira