06 Eylül 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Fiyatlar dibe vuran en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 110-160 bin arasında...

Fiyatlar dibe vuran en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 110-160 bin arasında...

Araba almayı düşünen binlerce vatandaş uygun fiyatlı araç araştırmasını sürdürüyor. Pandemi döneminde SUV araçlara ilgi her zamankinden daha fazla olmuş durumda. Salgın döneminde yaşanan fiyat patlamasından SUV modellerin etkilenmemesi dikkat çekiyor. 7-8 yaşından büyük araçlar ilan sitelerinde en üstte yer alıyor. İşte uygun fiyatlı SUV model fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 06.09.2020 23:38 Güncelleme Tarihi: 06.09.2020 23:47
  • 1
  • 9
Fiyatlar dibe vuran en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 110-160 bin arasında...

Ucuz modelli SUV araçlar ilgi görmeye devam ediyor. İkinci el araba piyasasının yüksek olsa da SUV araçların fiyatları yüzleri güldürüyor. Son 2-3 aylık dönemde SUV model araçlara talep oldukça artıyor. İlan sitelerinde en çok aranan araba modellerinde SUV araçlar ön plana çıkıyor. Pandemi döneminde alıcının yüzünü güldürmeye devam ediyor. SUV araç fiyatlarına ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte model ve fiyat listesi....

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Fiyatlar dibe vuran en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 110-160 bin arasında...

Hyundai ix 35

2014 model

2. el ortalama fiyat aralığı: 120-160 bin lira

  • 3
  • 9
Fiyatlar dibe vuran en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 110-160 bin arasında...

Nissan Qashqai

2014 model

2. el ortalama fiyat aralığı: 120-160 bin lira

  • 4
  • 9
Fiyatlar dibe vuran en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 110-160 bin arasında...

Suzuki Vitara

2016 model

2. el ortalama fiyat aralığı: 120-160 bin lira

  • 5
  • 9
Fiyatlar dibe vuran en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 110-160 bin arasında...

KIA Sportage

2015 model

2. el ortalama fiyat aralığı: 120-160 bin lira