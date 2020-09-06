Fiyatlar dibe vuran en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 110-160 bin arasında...

Ucuz modelli SUV araçlar ilgi görmeye devam ediyor. İkinci el araba piyasasının yüksek olsa da SUV araçların fiyatları yüzleri güldürüyor. Son 2-3 aylık dönemde SUV model araçlara talep oldukça artıyor. İlan sitelerinde en çok aranan araba modellerinde SUV araçlar ön plana çıkıyor. Pandemi döneminde alıcının yüzünü güldürmeye devam ediyor. SUV araç fiyatlarına ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte model ve fiyat listesi....