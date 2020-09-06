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Fiyatlar dibe vuran en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 110-160 bin arasında...
Araba almayı düşünen binlerce vatandaş uygun fiyatlı araç araştırmasını sürdürüyor. Pandemi döneminde SUV araçlara ilgi her zamankinden daha fazla olmuş durumda. Salgın döneminde yaşanan fiyat patlamasından SUV modellerin etkilenmemesi dikkat çekiyor. 7-8 yaşından büyük araçlar ilan sitelerinde en üstte yer alıyor. İşte uygun fiyatlı SUV model fiyat listesi...
Giriş Tarihi: 06.09.2020 23:38Güncelleme Tarihi: 06.09.2020 23:47