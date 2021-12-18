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Haberler Galeri Asgari ücretle ne değişti? Asgari ücretten fazla maaş alanlar AGİ alacak mı? Meclis'e sunulan teklifte 2. madde dikkat çekti

Asgari ücretle ne değişti? Asgari ücretten fazla maaş alanlar AGİ alacak mı? Meclis'e sunulan teklifte 2. madde dikkat çekti

Son dakika haberine göre asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Asgari ücret üzerinden maaş alan çalışanlara medeni durum ve çocuk sayısına göre AGİ ödenecek. Peki asgari ücretten fazla maaş alanlara AGİ ödenecek mi? Meclis'e sunulan asgari ücret teklifinde 2. madde dikkat çekti. İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren o teklifin detayları...

Giriş Tarihi: 18.12.2021 12:48 Güncelleme Tarihi: 18.12.2021 13:00
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Asgari ücretle ne değişti? Asgari ücretten fazla maaş alanlar AGİ alacak mı? Meclis’e sunulan teklifte 2. madde dikkat çekti

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ile AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

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Asgari ücretle ne değişti? Asgari ücretten fazla maaş alanlar AGİ alacak mı? Meclis’e sunulan teklifte 2. madde dikkat çekti

Teklife göre, asgari ücretle çalışan hizmet erbabından gelir ve damga vergisi alınmayacak.

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Asgari ücretle ne değişti? Asgari ücretten fazla maaş alanlar AGİ alacak mı? Meclis’e sunulan teklifte 2. madde dikkat çekti

DİKKAT ÇEKEN AGİ DETAYI
Brüt ücreti asgari ücretin üzerinde olan ücretlilerin, ücretleri üzerinden yapılan vergi kesintisi nedeniyle ücretlerinin, asgari ücretin net tutarının altında kalmaması için ilave asgari geçim indirimi getirilecek.

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Asgari ücretle ne değişti? Asgari ücretten fazla maaş alanlar AGİ alacak mı? Meclis’e sunulan teklifte 2. madde dikkat çekti

Bu düzenlemelere uyumlu olarak Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan diğer ücret gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin hükümler yürürlükten kaldırılacak.

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Asgari ücretle ne değişti? Asgari ücretten fazla maaş alanlar AGİ alacak mı? Meclis’e sunulan teklifte 2. madde dikkat çekti

Söz konusu düzenlemeler, 1 Ocak 2022'den itibaren yapılan ücret ödemelerine uygulanacak.