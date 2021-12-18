Asgari ücretle ne değişti? Asgari ücretten fazla maaş alanlar AGİ alacak mı? Meclis'e sunulan teklifte 2. madde dikkat çekti

Son dakika haberine göre asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Asgari ücret üzerinden maaş alan çalışanlara medeni durum ve çocuk sayısına göre AGİ ödenecek. Peki asgari ücretten fazla maaş alanlara AGİ ödenecek mi? Meclis'e sunulan asgari ücret teklifinde 2. madde dikkat çekti. İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren o teklifin detayları...