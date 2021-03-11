Devlet tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ödenen geri ödemesiz 30 bin TL hibe desteği için başvuru şartları merak ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından birçok isim altında sosyal yardım ödemeleri sürüyor. İhtiyaç sahibi ailelere ödenen 30 bin TL hibe desteği ödemeleri bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Ödemeler daha önce 25 bin TL olarak yapılırken, yeni düzenleme ile 30 bin TL tutarına yükseltildi. Ödemeden yararlanmak için başvuru şartlarını haberimizde derledik.