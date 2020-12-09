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09 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Milyonlarca çalışana müjde! Asgari ücret ile AGİ'de zamlanacak! 2021 AGİ miktarı ne kadar olacak? Milyonlarca çalışana müjde! Asgari ücret ile AGİ'de zamlanacak! 2021 AGİ miktarı ne kadar olacak?
Son dakika... Asgari Geçim İndirimi 2021 Ocak ayı itibari ile zamlanacak. Çalışanların medeni durumu ve çocuk sayısına göre hesaplanan AGİ, asgari ücretin yıllık brüt tutarına göre belirleniyor. Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği AGİ miktarı için olası zam oranı araştırılmaya başlandı. Maaşlara ek olarak verilen AGİ ile ilgili merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, 2021 AGİ miktarı ne kadar olacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 09.12.2020 10:56 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 11:07
Son dakika... 2021 AGİ zammı ne kadar? Yeni yılda asgari ücretle birlikte AGİ'de zamlanacak. AGİ hesaplamasında ilk bakılan çalışanın medeni halidir. Özellikle eşin çalışıp çalışmadığı ödenecek miktarı etkiler. Ayrıca çocuk olup olmaması, varsa kaç tane olduğu da AGİ hesabını değiştirir. Yeni yıla girmemize kısa bir süre kala AGİ'nin ne kadar zamlanacağı merak edilmeye başlandı. Peki, 2021 AGİ miktarı ne kadar olacak? İşte olası zam tutarları...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 AGİ MİKTARI NE KADAR?
Hürriyet'in haberine göre, en düşük zam ihtimali yüzde 7 olması durumunda en az AGİ 236.1 lira en yüksek AGİ 401.4 lira olacak. Zam oranı yüzde 35 olursa en az AGİ 297.9 lira en yüksek AGİ 506.5 lira olacak.
İşte olası AGİ zam miktarları:
Zam oranı yüzde: 7
En düşük: 236.1 lira En yüksek: 401.4 lira
Zam oranı yüzde: 8
En düşük: 238.3 lira En yüksek: 405.2 lira
Zam oranı yüzde: 9
En düşük: 240.5 lira En yüksek: 409 lira