Milyonlarca çalışana müjde! Asgari ücret ile AGİ'de zamlanacak! 2021 AGİ miktarı ne kadar olacak?

Son dakika... Asgari Geçim İndirimi 2021 Ocak ayı itibari ile zamlanacak. Çalışanların medeni durumu ve çocuk sayısına göre hesaplanan AGİ, asgari ücretin yıllık brüt tutarına göre belirleniyor. Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği AGİ miktarı için olası zam oranı araştırılmaya başlandı. Maaşlara ek olarak verilen AGİ ile ilgili merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, 2021 AGİ miktarı ne kadar olacak? İşte cevaplar...