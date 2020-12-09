Başkan Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: 2021'de asgari ücret ne kadar olacak? Brüt ve net asgari ücret zammı...

Son dakika... Asgari ücret 2021'de ne kadar olacak? Bu ay belirlenecek yeni asgari ücret tutarı tüm yıl için geçerli olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantısı sonunda belli olacak asgari ücrete 2021 yılında ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. İkinci toplantı için geri sayım bailarken, Başkan Erdoğan'dan son dakika asgari ücret açıklaması geldi. Peki, 2021'de asgari ücret ne kadar olacak? Brüt ve net asgari ücret zammı belli oldu mu? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 09.12.2020 13:45 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 13:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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