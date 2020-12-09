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09 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Başkan Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: 2021'de asgari ücret ne kadar olacak? Brüt ve net asgari ücret zammı... Başkan Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: 2021'de asgari ücret ne kadar olacak? Brüt ve net asgari ücret zammı... Son dakika... Asgari ücret 2021'de ne kadar olacak? Bu ay belirlenecek yeni asgari ücret tutarı tüm yıl için geçerli olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantısı sonunda belli olacak asgari ücrete 2021 yılında ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. İkinci toplantı için geri sayım bailarken, Başkan Erdoğan'dan son dakika asgari ücret açıklaması geldi. Peki, 2021'de asgari ücret ne kadar olacak? Brüt ve net asgari ücret zammı belli oldu mu? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 09.12.2020 13:45 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 13:54
Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ocak ayında belirlenen asgari ücret ve AGİ ücretleri tüm yıl için geçerli. Milyonlarca işçinin alacağı maaş zammı heyecanla bekleniyor. Asgari ücret görüşmeleri geçtiğimiz hafta başladı. Yeni ücreti belirleme çalışmaları sürerken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması geldi. Peki, 2021'de asgari ücret ne kadar olacak? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Azerbaycan'a ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanında açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret zammı hakkında,
"Asgari ücretle ilgili görüşmeler devam ediyor. Bizim de önümüze gelecek adımlarımızı birlikte atacağız temennimiz odur ki isabetli bir karar çıkar ve yola devam ederiz." ifadelerini kullandı. ASGARİ ÜCRET 2021'DE NE KADAR OLACAK?
2021 yılı içinde zam oranı yüzde 7-35 arası zamlanırsa aşağıdaki gibi artış görülecek. Ancak bu rakamlar tahmini olup, komisyondan çıkacak açıklamaları beklemekte fayda var. Konu ile ilgili resmi açıklamalar geldikçe ahaber.com.tr'de yer alacak.
Yüzde 7 zam: 2486.68 lira
Yüzde 8 zam: 2509.92 lira Yüzde 9 zam: 2533.16 lira Yüzde 10 zam: 2556.4 lira Yüzde 11 zam: 2579.64 lira Yüzde 12 zam: 2602.88 lira
Yüzde 13 zam: 2626.12 lira
Yüzde 14 zam: 2646.36 lira Yüzde 15 zam: 2672.6 lira Yüzde 16 zam: 2695.84 lira Yüzde 17 zam: 2719.08 lira Yüzde 18 zam: 2742.32 lira