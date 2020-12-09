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Haberler Galeri İkinci el araba alacaklar dikkat! Uygun fiyatlı otomobiller satışa çıktı! İşte açık artırma ile satılan araç listesi

İkinci el araba alacaklar dikkat! Uygun fiyatlı otomobiller satışa çıktı! İşte açık artırma ile satılan araç listesi

İkinci el otomobil almak isteyen vatandaşlar bütçesine uygun fiyatlı otomobilleri araştırmaya devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle otomotiv piyasasında fiyatların sert yükselmesi ile birlikte araç alımları durma noktasına geldi. Uygun fiyatlı otomobil arayanlar için Ticaret Bakanlığı'nın gümrükte satışa çıkardığı otomobiller listesini haberimizde derledik. Açık artırma yöntemi ile satışa çıkan otomobiller listesinde her türlü marka bulunuyor. İşte o liste...

Giriş Tarihi: 09.12.2020 10:10 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 10:19
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İkinci el araba alacaklar dikkat! Uygun fiyatlı otomobiller satışa çıktı! İşte açık artırma ile satılan araç listesi

Uygun fiyatlı otomobil arayanlara müjdeli haber geldi. Ticaret Bakanlığı gümrükte satışa çıkarılan araç listesini güncelledi. 2020 yılı bitmeden otomobil sahibi olmak isteyenlere güzel fırsat. Açık artırma yöntemi ile satışa çıkarılan otomobillerler için e-ihale sisteminden en yüksek iki teklif anlık olarak görülebiliyor. İşte uygun fiyatlı otomobiller listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İkinci el araba alacaklar dikkat! Uygun fiyatlı otomobiller satışa çıktı! İşte açık artırma ile satılan araç listesi

2000 RENAULT LAGUNA/

İhale fiyatı: 65 bin TL

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İkinci el araba alacaklar dikkat! Uygun fiyatlı otomobiller satışa çıktı! İşte açık artırma ile satılan araç listesi

2003 PEUGEOT 307 SW

İhale fiyatı: 70 bin TL

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İkinci el araba alacaklar dikkat! Uygun fiyatlı otomobiller satışa çıktı! İşte açık artırma ile satılan araç listesi

2003 FORD FUSION

İhale fiyatı: 70 bin TL

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İkinci el araba alacaklar dikkat! Uygun fiyatlı otomobiller satışa çıktı! İşte açık artırma ile satılan araç listesi

1998 VOLKSWAGEN GOLF

İhale fiyatı: 70 bin TL