İkinci el araba alacaklar dikkat! Uygun fiyatlı otomobiller satışa çıktı! İşte açık artırma ile satılan araç listesi

İkinci el otomobil almak isteyen vatandaşlar bütçesine uygun fiyatlı otomobilleri araştırmaya devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle otomotiv piyasasında fiyatların sert yükselmesi ile birlikte araç alımları durma noktasına geldi. Uygun fiyatlı otomobil arayanlar için Ticaret Bakanlığı'nın gümrükte satışa çıkardığı otomobiller listesini haberimizde derledik. Açık artırma yöntemi ile satışa çıkan otomobiller listesinde her türlü marka bulunuyor. İşte o liste...

Giriş Tarihi: 09.12.2020 10:10 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 10:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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