16 Aralık 2021, Perşembe
İş dünyasından SON DAKİKA asgari ücret açıklamaları
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında 2022 asgari ücret zammını açıklaması sonrası iş dünyasından önemli mesajlar geldi. Asgari ücret zammının yüzde 50,4 oranında gerçekleştiğini bildiren Başkan Erdoğan, "Son 50 yılın en yüksek zammı yapıldı" dedi. Buna göre; asgari ücreti 2022 en alt rakam 4 bin 250 TL olarak belirlendi. Başkan Erdoğan, asgari ücretten gelir ve damga vergisinin de kaldırıldığının müjdesini de verdi. İşte SON DAKİKA asgari ücret haberimizin detayları…
Giriş Tarihi: 16.12.2021 19:51 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 19:59
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