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İş dünyasından SON DAKİKA asgari ücret açıklamaları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında 2022 asgari ücret zammını açıklaması sonrası iş dünyasından önemli mesajlar geldi. Asgari ücret zammının yüzde 50,4 oranında gerçekleştiğini bildiren Başkan Erdoğan, "Son 50 yılın en yüksek zammı yapıldı" dedi. Buna göre; asgari ücreti 2022 en alt rakam 4 bin 250 TL olarak belirlendi. Başkan Erdoğan, asgari ücretten gelir ve damga vergisinin de kaldırıldığının müjdesini de verdi. İşte SON DAKİKA asgari ücret haberimizin detayları…

Giriş Tarihi: 16.12.2021 19:51 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 19:59
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İş dünyasından SON DAKİKA asgari ücret açıklamaları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret 2022 zammı için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda ilk olarak Çalışma Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret zammı açıklaması yaptı. Bilgin taraflara teşekkür ettikten sonra sırası ile işçi ve işveren tarafına asgari ücret 2022 açıklaması için söz verdi.

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İş dünyasından SON DAKİKA asgari ücret açıklamaları

Son olarak sözü Başkan Recep Tayyip Erdoğan aldı. Erdoğan, asgari ücret zammının yüzde 50,4 oranında gerçekleştiğini bildirdi. Buna göre; asgari ücreti 2022 en alt rakam 4 bin 250 TL olarak belirlendi. Çocuk sayısına göre bu rakam daha da artacak.

Asgari ücrette beklentilerin üzerine gerçekleşen artışın ardından iş dünyasından da peş peşe mesajlar gelmeye başladı.

İşte o açıklamalar...

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İş dünyasından SON DAKİKA asgari ücret açıklamaları

"İŞ DÜNYASI OLARAK ASGARİ ÜCRET ARTIŞINDAN MEMNUNİYET DUYUYORUZ"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, asgari ücretteki artışa ilişkin, "Asgari ücretle çalışan emekçilerimizin ekonomik açıdan rahatlaması adına, bu artış oranını son derece doğru ve önemli bir karar olarak değerlendiriyoruz. İş dünyası olarak, asgari ücret artışından memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Olpak, yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücretin, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik ortamın şartlarıyla değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

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İş dünyasından SON DAKİKA asgari ücret açıklamaları

Olpak, asgari ücrette enflasyonun oldukça üzerinde bir artışa gidildiğini belirterek, "Dolayısıyla bugün Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yüzde 50,4 artışla 4 bin 250 TL olarak açıklanan asgari ücret, enflasyonun ciddi miktarda üzerinde bir ücret artışına gidildiğini gösteriyor.

Asgari ücretle çalışan emekçilerimizin ekonomik açıdan rahatlaması adına, bu artış oranını son derece doğru ve önemli bir karar olarak değerlendiriyoruz. İş dünyası olarak, asgari ücret artışından memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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İş dünyasından SON DAKİKA asgari ücret açıklamaları

"ÖNEMLİ BİR ADIM"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "MÜSİAD olarak görüşümüz; sanayi sektörü kapsamında asgari ücretli çalışanlar için ilave bir pozitif ayrıcalık sağlanmasının imalata yönelik istihdamımızın ve üretim kapasitemizin artırılması adına önemli bir adım olacağı yönündedir." ifadesini kullandı.

Yeni asgari ücretteki artış oranının geçen yıla göre getireceği ilave maliyetin azaltılması hususunda, Damga Vergisi ve Gelir Vergisi kaldırılarak işveren yükününün 450 TL azaltılmasının iş dünyası temsilcilerini memnun ettiğini aktaran Asmalı, şunları kaydetti: