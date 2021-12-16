İş dünyasından SON DAKİKA asgari ücret açıklamaları

Olpak, asgari ücrette enflasyonun oldukça üzerinde bir artışa gidildiğini belirterek, "Dolayısıyla bugün Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yüzde 50,4 artışla 4 bin 250 TL olarak açıklanan asgari ücret, enflasyonun ciddi miktarda üzerinde bir ücret artışına gidildiğini gösteriyor.

Asgari ücretle çalışan emekçilerimizin ekonomik açıdan rahatlaması adına, bu artış oranını son derece doğru ve önemli bir karar olarak değerlendiriyoruz. İş dünyası olarak, asgari ücret artışından memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.