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Haberler Galeri Kritik seviyenin altın geriledi! Uzman isimler uyardı! Dolar kuru ne kadar, euro, sterlin kaç TL? Gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Kritik seviyenin altın geriledi! Uzman isimler uyardı! Dolar kuru ne kadar, euro, sterlin kaç TL? Gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Dolar kuru ne kadar, euro, sterlin kaç TL? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hafta içi Merkez'in faiz kararı sonrası dolar kuru sert düşüş yaşamıştı. Dolardaki bu sert düşüş iç piyasada altın fiyatlarına da etki etmişti. Ayrıca yatırımcıların güvenilir liman olarak gördüğü altın için fiyatlar yakından takip ediliyor. Uzman isimlerde yatırımcılara uyarıda bulunuyor. Haftanın ilk gününde dolar, euro, sterlin ve altın fiyatlarının alacağı son hal merak ediliyor. İşte, Dolar kuru ne kadar, euro, sterlin kaç TL? Gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Giriş Tarihi: 21.03.2021 23:14 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021 23:14
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Kritik seviyenin altın geriledi! Uzman isimler uyardı! Dolar kuru ne kadar, euro, sterlin kaç TL? Gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?
Kritik seviyenin altın geriledi! Uzman isimler uyardı! Dolar kuru ne kadar, euro, sterlin kaç TL? Gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Dolar kuru ne kadar, euro, sterlin kaç TL? Gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Haftanın son gününde dolar kuru, Merkez'in faiz kararı sonrasında yakaladığı düşüş eğiliminin etkisinde devam ediyor. Merkez Bankası'nda yaşanan görev değişikliğinin ardından gerçekleşecek ilk hafta açılışı ise 22 Mart 2021 Pazartesi günü olacak. İşte, Dolar kuru ne kadar, euro, sterlin kaç TL? Gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kritik seviyenin altın geriledi! Uzman isimler uyardı! Dolar kuru ne kadar, euro, sterlin kaç TL? Gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?
Kritik seviyenin altın geriledi! Uzman isimler uyardı! Dolar kuru ne kadar, euro, sterlin kaç TL? Gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

DOLAR NE KADAR, EURO VE STERLİN KAÇ TL?

Hafta açılışı öncesi 21 Mart 2021 Pazar günü dolar kuru 7,21 liradan işleme alınırken yüzde 1,64 düşüş yaşayan euro kuru ise 8,59 lira seviyelerinde bulunuyor.

Aynı şekilde düşüş yaşayan kurlardan olan İngiliz Sterlini ise 9,99 liralara kadar gerilerken bugün 10,02 liradan işlem görüyor.

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Kritik seviyenin altın geriledi! Uzman isimler uyardı! Dolar kuru ne kadar, euro, sterlin kaç TL? Gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?
Kritik seviyenin altın geriledi! Uzman isimler uyardı! Dolar kuru ne kadar, euro, sterlin kaç TL? Gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

İngiliz Sterlini 10,02 TL

Amerikan Doları 7,21 TL

Euro 8,59 TL

İsviçre Frangı 7,75 TL

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Kritik seviyenin altın geriledi! Uzman isimler uyardı! Dolar kuru ne kadar, euro, sterlin kaç TL? Gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?
Kritik seviyenin altın geriledi! Uzman isimler uyardı! Dolar kuru ne kadar, euro, sterlin kaç TL? Gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Japon Yeni 0,06 TL

Suudi Arabistan Riyali 1,91 TL

Norveç Kronu 0,84 TL

Danimarka Kronu 1,15 TL

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Kritik seviyenin altın geriledi! Uzman isimler uyardı! Dolar kuru ne kadar, euro, sterlin kaç TL? Gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?
Kritik seviyenin altın geriledi! Uzman isimler uyardı! Dolar kuru ne kadar, euro, sterlin kaç TL? Gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Avustralya Doları 5,56 TL

Kanada Doları 5,74 TL

İsveç Kronu 0,84 TL