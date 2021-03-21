Kritik seviyenin altın geriledi! Uzman isimler uyardı! Dolar kuru ne kadar, euro, sterlin kaç TL? Gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Dolar kuru ne kadar, euro, sterlin kaç TL? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hafta içi Merkez'in faiz kararı sonrası dolar kuru sert düşüş yaşamıştı. Dolardaki bu sert düşüş iç piyasada altın fiyatlarına da etki etmişti. Ayrıca yatırımcıların güvenilir liman olarak gördüğü altın için fiyatlar yakından takip ediliyor. Uzman isimlerde yatırımcılara uyarıda bulunuyor. Haftanın ilk gününde dolar, euro, sterlin ve altın fiyatlarının alacağı son hal merak ediliyor. İşte, Dolar kuru ne kadar, euro, sterlin kaç TL? Gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?