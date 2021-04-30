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Milyonlarca çalışan dikkat! SGK'dan uyarı geldi! O ödemelerde flaş değişiklik...
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren son dakika gelişmesi yaşandı. İş hayatında sağlık nedeniyle zaman zaman istirahat raporu alınıyor ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işçinin maaşında kesinti olmaması için bu rapor paralarını ödüyor. Böylece vatandaşların ekonomik olarak mağdur edilmemesi amaçlanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından konuyla ilgili beklenen açıklama geldi. SGK rapor parası ödemelerinde yapılan hesaplama yönteminde değişiklik yaşandı. Detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
Giriş Tarihi: 30.04.2021 21:07Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 21:07