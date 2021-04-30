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Milyonlarca çalışan dikkat! SGK'dan uyarı geldi! O ödemelerde flaş değişiklik...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren son dakika gelişmesi yaşandı. İş hayatında sağlık nedeniyle zaman zaman istirahat raporu alınıyor ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işçinin maaşında kesinti olmaması için bu rapor paralarını ödüyor. Böylece vatandaşların ekonomik olarak mağdur edilmemesi amaçlanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından konuyla ilgili beklenen açıklama geldi. SGK rapor parası ödemelerinde yapılan hesaplama yönteminde değişiklik yaşandı. Detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 30.04.2021 21:07 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 21:07
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Milyonlarca çalışan dikkat! SGK'dan uyarı geldi! O ödemelerde flaş değişiklik...

SGK tarafından gelen son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. İş hayatında sağlık nedeniyle zaman zaman istirahat raporu alınıyor ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işçinin maaşında kesinti olmaması için bu rapor paralarını ödüyor. Böylece vatandaşların ekonomik olarak mağdur edilmemesi amaçlanıyor. SGK tarafından yapılan değişiklik söz konusu oldu. SGK tarafından rapor parası hesaplamalarında yaşanan değişikliğin detaylarına ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyonlarca çalışan dikkat! SGK'dan uyarı geldi! O ödemelerde flaş değişiklik...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından çalışanlara pek çok ödeme yapılıyor bunlardan biri de rapor parası ödemesi. Konuyla ilgili SGK değişikliğe gitti ve iş göremezlik ödeneği hesaplama işlemlerini daha önce 3 ay üzerinden yaparken şimdi 12 ay üzerinden yapacağını duyurdu. Çalışanlar raporlu oldukları günlerde maaşlarının işverenler tarafından kesilmemesi için yapılan bu ödemelerle ilgili tüm detaylar haberimizin içeriğinde yer alıyor.

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Milyonlarca çalışan dikkat! SGK'dan uyarı geldi! O ödemelerde flaş değişiklik...

PAKET ÇALIŞMASI

Hükümette çalışmaları süren ekonomik paketle ilgili tüm bakanlıkların önerileri toplandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın gündeme alınmasını istediği yasal düzenlemelerden biri de iş kazalarına ilişkin ödeneklerde yapılan sahtekarlıklar oldu. Maddenin gerekçesinde yaşanan sorun şöyle özetlendi:

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Milyonlarca çalışan dikkat! SGK'dan uyarı geldi! O ödemelerde flaş değişiklik...

SAHTE SİGORTA OLAYI

"Geçici iş göremezlik ödeneği hesaplanırken, ödeneğe esas kazanç sigortalının son 3 aydaki ortalama kazancına göre belirlenmektedir.

Sahte sigortalılık yapılarak ve ödeneğe esas kazanç ilgili üç aylık dönemde daha yüksek gösterilerek yüksek geçici iş göremezlik ödenekleri alınabilmektedir.

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Milyonlarca çalışan dikkat! SGK'dan uyarı geldi! O ödemelerde flaş değişiklik...

YÜKSEK ÖDEME ALIYORLAR

Düzenleme ile hastalık ve analık sigortasından ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında dikkate alınan 3 aylık dönemin 12 aya çıkarılması ve belirli bir prim ödeme gün sayısı şartını sağlamayan sigortalılara ödenek tutarında üst limit belirlenmesi suretiyle fazla ödenek ödenmesinin engellenmesi amaçlanmıştır."