Milyonlarca çalışan dikkat! SGK'dan uyarı geldi! O ödemelerde flaş değişiklik...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından çalışanlara pek çok ödeme yapılıyor bunlardan biri de rapor parası ödemesi. Konuyla ilgili SGK değişikliğe gitti ve iş göremezlik ödeneği hesaplama işlemlerini daha önce 3 ay üzerinden yaparken şimdi 12 ay üzerinden yapacağını duyurdu. Çalışanlar raporlu oldukları günlerde maaşlarının işverenler tarafından kesilmemesi için yapılan bu ödemelerle ilgili tüm detaylar haberimizin içeriğinde yer alıyor.