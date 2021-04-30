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Başvurana hemen ödeniyor! SSK, SGK ve Bağkur'lu emekliye 5 bin TL ödeme müjdesi! Aylık yüzde...
Yen yılda ardı ardına açıklamalar geldi. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren son dakika gelişmesi yaşanıyor. SSK-SGK ve Bağ-Kur'lu emeklilnin başvurması halinde 5 bin TL'ye kadar ödeme imkanı doğacak. Halkbank maaşını taşıyan ve taahhüt sözleşmesini imzalıyanlara kolaylıkla ödeme yapılacak. Acil nakit ihtiyacı olan emeklilerin yapması gereken ise maaşını aldıkları bankanın kredi şartlarını sorgulaması gerekiyor. Çünkü maaşını aldığı banka olduğu için faiz oranları farklılık gösteriyor.
Giriş Tarihi: 30.04.2021 20:12
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