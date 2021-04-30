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Başvurana hemen ödeniyor! SSK, SGK ve Bağkur'lu emekliye 5 bin TL ödeme müjdesi! Aylık yüzde...

Yen yılda ardı ardına açıklamalar geldi. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren son dakika gelişmesi yaşanıyor. SSK-SGK ve Bağ-Kur'lu emeklilnin başvurması halinde 5 bin TL'ye kadar ödeme imkanı doğacak. Halkbank maaşını taşıyan ve taahhüt sözleşmesini imzalıyanlara kolaylıkla ödeme yapılacak. Acil nakit ihtiyacı olan emeklilerin yapması gereken ise maaşını aldıkları bankanın kredi şartlarını sorgulaması gerekiyor. Çünkü maaşını aldığı banka olduğu için faiz oranları farklılık gösteriyor.

Giriş Tarihi: 30.04.2021 20:12
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Başvurana hemen ödeniyor! SSK, SGK ve Bağkur'lu emekliye 5 bin TL ödeme müjdesi! Aylık yüzde...

Emekli olan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İsteyenlere 5 bin TL'ye kadar ödeme imkanı doğacak. Emekli vatandaşlar için harekete geçildi. İsteyen emekliler 5 bin TL ödeme alıyor. Başvuru yapılması gerekiyor. Taahhüt şartı bulunuyor. Halkbank tarafından konu hakkında harekete geçildi. Halkbank tarafından mini kredi paketi emeklilere derin nefes aldırabilir. Başvuru şartlarına yönelik araştırmalarda hız kazandı. Emeklilerin maaş aldıkları bankalardan kredi alması güveni artırdığı için faiz avantajı sağlıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Başvurana hemen ödeniyor! SSK, SGK ve Bağkur'lu emekliye 5 bin TL ödeme müjdesi! Aylık yüzde...

Maaşını Halkbank'a taşıyan ya da taşımayı taahhüt eden emekliler 5 bin TL kredi kullanabiliyor. Emekliler 5.000 TL'ye kadar olan nakit ihtiyaçları için aylık yüzde 1,51 faiz oranı ve uygun geri ödeme koşulları ile kredi kullanabiliyor.

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Başvurana hemen ödeniyor! SSK, SGK ve Bağkur'lu emekliye 5 bin TL ödeme müjdesi! Aylık yüzde...

Emekliler kredi geri ödemelerini, aylık eşit taksitli, artan taksitli, azalan taksitli, 3 ayda bir eşit taksitli, serbest ödemeli olarak seçebiliyorlar.

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Başvurana hemen ödeniyor! SSK, SGK ve Bağkur'lu emekliye 5 bin TL ödeme müjdesi! Aylık yüzde...

EMEKLİLER HANGİ BANKALARDAN KREDİ ÇEKMEYİ TERCİH ETMELİDİR?

Emekli olan kişilerin kredi ihtiyacı olması durumunda yapması gereken ilk şey emekli maaşı aldığı bankadan kredi talebinde bulunmasıdır. Çünkü maşının yattığı bankadan kredi talep etmesi banka için güven vereceği gibi faiz oranı da düşük olmaktadır.

Bankaların büyük bir kısmı emeklilerin kendi bankasını kullanmasını istemesi, gelir seviyesi düşük olsa da daha istikrarlı ve hesabını bilen geri ödemelerde aksatmalar yapmayan kesim olmasından kaynaklanmaktadır.

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Başvurana hemen ödeniyor! SSK, SGK ve Bağkur'lu emekliye 5 bin TL ödeme müjdesi! Aylık yüzde...

EMEKLİYE KREDİ VEREN BANKALAR HANGİ BELGELERİ İSTER?

Şayet emekli maaşınızı almakta olduğunuz bankanızdan kredi talebinde bulunursanız sizin bütün bilgileriniz zaten bankada olduğundan sizden herhangi bir belge istenmemekte sadece sözleşme imzalatılmaktadır. Ancak yüksek kredi talep edildiğinde ve emekli maaşını aşan tutarlarda (ev, araba kredisi gibi kredi taleplerinde) ise, o zaman banka kefil ya da ipotek işlemini devreye sokabilir.

Maaşınızı almadığınız herhangi bir bankadan kredi talep ettiğinizde banka sizin kredi notunuza bakarak ve gelirinizi göz önünde tutarak kredi vermektedir.