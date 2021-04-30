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Haberler Galeri Bayram tadında müjde geldi! 100.000 liraya yakında ödeme imkanı! Ziraat Bankası, Akbank, Garanti, Yapı Kredi...

Bayram tadında müjde geldi! 100.000 liraya yakında ödeme imkanı! Ziraat Bankası, Akbank, Garanti, Yapı Kredi...

Bayram tadında müjde geldi! 100.000 liraya yakında ödeme imkanı! Ziraat Bankası, Akbank, Garanti, Yapı Kredi'nin de arasında bulunduğu birçok bankadan müjdeli haberler geliyor. İhtiyaç kredisi alabilme şartları her bankaya göre değişiklik gösterdiği gibi, krediyi alacak kişiye göre de farklılık göstermektedir. Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar tarafından bankaların güncel faiz oranları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bankaların 100.000 liraya kadar bulan kredi imkanı merak ediliyor.

Giriş Tarihi: 30.04.2021 22:43
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Bayram tadında müjde geldi! 100.000 liraya yakında ödeme imkanı! Ziraat Bankası, Akbank, Garanti, Yapı Kredi...

Pandemi döneminde acil nakit ihtiyacı olanları yakından ilgilendiren gelişmeler yakından takip ediliyor. Kredi çekmek isteyenler bankaların dönem dönem bankaların güncel ihtiyaç kredi faiz oranlarını araştırıyor. Bazı bankaların 100 bin liraya kadar 36 ay vadeyle kredi fırsatı dikkat çekti. İhtiyaç kredisi teklifleri arasında Enpara'nın %1,69 faiz oranı ile en az 1.000 TL, en fazla 75.000 TL olarak, 36 aya kadar vadelerle kredi imkanı dikkat çekenlerden birisi oldu. Sizler için bankaların güncel faiz oranlarını detaylı şekilde haberimizde derledik. İşte, Ziraat Bankası, Akbank, Garanti, Yapı Kredi ihtiyaç kredisi güncel faiz oranları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bayram tadında müjde geldi! 100.000 liraya yakında ödeme imkanı! Ziraat Bankası, Akbank, Garanti, Yapı Kredi...

ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ

Ziraat Bankası'nda tüketici kredisi faiz oranı 1,54. Bankanın resmi internet sitesinde yer alan örnek hesaplamada 15 bin liranın 36 ay vade ile geri ödemesi aylık 574 lira oluyor.

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Bayram tadında müjde geldi! 100.000 liraya yakında ödeme imkanı! Ziraat Bankası, Akbank, Garanti, Yapı Kredi...

GARANTİ BBVA İHTİYAÇ KREDİSİ

Garanti Bankası'nda 36 aylık vadeyle 15 bin liradaki ihtiyaç kredisi faiz oranı 1,93. 25 bin liradaki faiz oranı ise 1,84 olarak değişim gösteriyor.

50 bin liralık kredinin ihtiyaç kredisi faiz oranı 1,64 ve aylık taksit tutarı 1.951,58 TL olarak karşımıza çıkıyor.

100 bin lirada 36 ay vadede ise 1,49 oran karşımıza çıkıyor ve aylık taksit tutarı 3.790 lira.

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Bayram tadında müjde geldi! 100.000 liraya yakında ödeme imkanı! Ziraat Bankası, Akbank, Garanti, Yapı Kredi...

AKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ

Akbank'ta ihtiyaç kredisinde 36 ay vadeyle 10 bin lira kredinin faiz oranı 1,94 olarak görülüyor. Aylık taksit tutarı ise 413 TL.

25 bin lira kredi, 36 ay vadenin faiz oranı 1,80. Aylık taksit tutarı 1.006 TL

50 bin lira kredi, 36 ay vadenin faiz oranı 1,64. Aylık taksit tutarı 1.951 TL

100 bin lira kredi, 36 ay vadenin faiz oranı 1,58. Aylık taksit tutarı 3.858,06 TL.

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Bayram tadında müjde geldi! 100.000 liraya yakında ödeme imkanı! Ziraat Bankası, Akbank, Garanti, Yapı Kredi...

İŞ BANKASI

Kredi Tutarı: 75.000 TL

Geri Ödenecek Toplam Tutar: 102.556,44 TL

Kredi Vadesi: 36 ay

Aylık Taksit Tutarı: 2.848,79 TL

Faiz Oranı: 1,50