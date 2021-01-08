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09 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Komşusunda gördü hayatı değişti! Kendi işinin patronu oldu! Paraya para demiyor... Komşusunda gördü hayatı değişti! Kendi işinin patronu oldu! Paraya para demiyor...
Komşusunda gördü hayatı değişti! Kendi işinin patronu oldu. Elazığ'ın Palu ilçesinde oturan Gülsüm Özmen (32), komşusunda fotoğrafını gördüğü istiridye mantarının üretimi için gittiği kurs sonrası aldığı hibe desteği ile kendi işinin patronu oldu. Yılda 2,5 ton istiridye mantarı üreten Özmen, "Alt komşuma gittiğimde bir fotoğraf gördüm. Bunu bana atar mısın, nereden buldun? dedim. O da 'Teyzem Adana'da üretiyor' dedi. Öyle bir merakla 3 gün kursa gittim ve sertifika aldım. Devlet, genç çiftçilere hibe veriyordu. Başvurdum ve çıktı. Bir baktım bu işin içerisindeyim." dedi.
Giriş Tarihi: 08.01.2021 23:32
Elazığ'da yaşayan 3 çocuk annesi ve 32 yaşındaki Gülsüm Özmen tesadüfen komşusunun telefonunda bir fotoğraf gördü, hayatı değişti. Sonrasında kursa giderek eğitimini aldığı istiridye mantarının üretimi için hibe aldı ve kendi işinin patronu oldu. Şimdilerde yılda 2.5 ton istiridye mantarı üretiyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Palu ilçesinde 3 çocuk annesi Gülsüm Özmen, 4 yıl önce alt komşusunu ziyarete gittiğinde, telefonunda istiridye mantarı gördü. Daha sonra komşusunun teyzesinin Adana'da istiridye mantarı ürettiğini öğrenen Özmen, durumu eşi Ayhan Özmen'e de (33) anlattı.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün düzenlediği kursa giderek sertifika alan Özman, daha sonra dışarıdan temin ettiği 5 kilo tohumdan 6 poşet kompost yaparak evinin banyosunda üretime başladı.
6 poşetin 3'ünden verim alan Özmen, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün 'Genç Çiftçi' projesine başvuru yaptı. 30 bin TL hibe ile istiridye mantarı üretimine başlayan Özmen, 8 ton komposttan yaklaşık 2,5 ton istiridye mantarı elde etmeye başladı. Mantarı perakende de 17,5 TL'ye, toptan ise 15 liraya veren çift, alacakları desteklerle işlerini büyütüp üretime katkıda bulunmayı hedefliyor.
'ÖZVERİ İSTEYEN BİR İŞ'
Mantar üreticiliğinin özveri isteyen bir iş olduğunu ifade eden Gülsüm Özmen, üretime başlama hikayesinden bahsederek, şunları söyledi: