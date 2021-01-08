Komşusunda gördü hayatı değişti! Kendi işinin patronu oldu! Paraya para demiyor...

Komşusunda gördü hayatı değişti! Kendi işinin patronu oldu. Elazığ'ın Palu ilçesinde oturan Gülsüm Özmen (32), komşusunda fotoğrafını gördüğü istiridye mantarının üretimi için gittiği kurs sonrası aldığı hibe desteği ile kendi işinin patronu oldu. Yılda 2,5 ton istiridye mantarı üreten Özmen, "Alt komşuma gittiğimde bir fotoğraf gördüm. Bunu bana atar mısın, nereden buldun? dedim. O da 'Teyzem Adana'da üretiyor' dedi. Öyle bir merakla 3 gün kursa gittim ve sertifika aldım. Devlet, genç çiftçilere hibe veriyordu. Başvurdum ve çıktı. Bir baktım bu işin içerisindeyim." dedi.