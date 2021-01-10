Emeklinin yüzü gülecek! 2021 Ocak zammı sonrasında SSK Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar oldu? Seyyanen en düşük...

2021 Ocak zammı sonrasında SSK Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar oldu? Sorusunun yanıtı son günlerin en çok sorgulanan konuları arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli ve memurun beklediği yeni yıl zammı 4 Ocak'ta belli oldu. TUİK tarafından Aralık ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından emeklilerin yeni maaş zam oranı belli oldu. Yeni yılda hangi emeklinin ne kadar maaşı alacağı ise merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte, 2021 Ocak zammı sonrasında SSK Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar oldu? Seyyanen en düşük...