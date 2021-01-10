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10 Ocak 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Emeklinin yüzü gülecek! 2021 Ocak zammı sonrasında SSK Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar oldu? Seyyanen en düşük... Emeklinin yüzü gülecek! 2021 Ocak zammı sonrasında SSK Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar oldu? Seyyanen en düşük...
2021 Ocak zammı sonrasında SSK Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar oldu? Sorusunun yanıtı son günlerin en çok sorgulanan konuları arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli ve memurun beklediği yeni yıl zammı 4 Ocak'ta belli oldu. TUİK tarafından Aralık ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından emeklilerin yeni maaş zam oranı belli oldu. Yeni yılda hangi emeklinin ne kadar maaşı alacağı ise merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte, 2021 Ocak zammı sonrasında SSK Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar oldu? Seyyanen en düşük...
Giriş Tarihi: 10.01.2021 17:08
2021 Ocak zammı sonrasında SSK Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar oldu? Sorusunun yanıtı yeni yıl zam oranının belli olmasının ardından en fazla araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emeklinin aylardır beklediği Ocak zammı geçtiğimiz hafta içi açıklandı. TÜİK tarafından enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 8,36, memur emeklilerine ise yüzde 7.3 zam yapılacağı öğrenildi. Zam oranının belli olmasının ardından güncel ve zamlı maaşlar bu ay hesaplara yatacak. İşte, 2021 Ocak zammı sonrasında SSK Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar oldu? Seyyanen en düşük...
GALERİ DEVAM EDİYOR ENFLASYONDA ORANLARI AÇIKLADI: EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU!
Enflasyon, Aralık 2020'de yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 14,60 oldu.
EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 2021 asgari ücretin açıklandığı geçtiğimiz haftanın ardından gözlerin çevrildiği ve 12 milyonu aşkın emekli maaşını belirleyecek olan zam ve enflasyon oranları 4 Ocak itibariyle belli oldu.
Ocak ayı emekli zammı ile ve yeni memur maaşları ile ilgili bugün açıklananolan enflasyon rakamları ile birlikte emekli, memur emeklisi, memur, SSK ve BağKur emeklisi gibi birçok farklı kategoride 2021 emekli maaşı belli oldu.
2021 OCAK ZAMMI AÇIKLANDI
Gelen son dakika haberine göre, SSK ve Bağ-Kur'luların emekli zammı 8.36 oldu. Memur ve memur emeklisi ise enflasyon farkı ile birlikte 7.36 zam alacak.